https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/canakkalede-suya-yuzde-50-zam-geldi-1090151732.html

Çanakkale'de suya yüzde 50 zam geldi

Çanakkale'de suya yüzde 50 zam geldi

Sputnik Türkiye

Çanakkale Belediyesi kasım ayı olağan toplantısında 2025 Mali Yılı Bütçe Tarifesi kapsamında su tüketim ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı. Karara göre... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T20:19+0300

2024-11-07T20:19+0300

2024-11-07T20:19+0300

türkiye

su

atık su

çeşme

çeşme suyu

çanakkale

çanakkale belediyesi

su faturası

fatura

e-fatura

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088827309_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_323dd53b1834ea6c22c3e2e7c1c59b1f.jpg

Çanakkale Belediyesi 2025 yılında kentte bulunan meskenlere yüzde 50 su tüketimi zammı uyguladığını açıkladı.Çanakkale Belediyesi Kasım ayı Olağan Toplantısı'nda suya yüzde 50 zam kararını oy çokluğu ile aldı. Kentte bulunan mekanik sayaçlarda 0-10 metreküp su yüzde 50 zamlı olarak 25 lira 91 kuruşa yükselirken, 11-30 metreküp su yüzde 30 zamlı 28 lira 98 kuruş oldu. Akıllı sayaçlarda ise ton başına yüzde 50 zam geldiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yeni-evli-cifte-su-faturasi-413-bin-lira-geldi--1086114759.html

türkiye

çeşme

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

su, atık su, çeşme, çeşme suyu, çanakkale, çanakkale belediyesi , su faturası, fatura, e-fatura, fatura ödeme merkezi, askıda fatura