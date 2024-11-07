https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/canakkalede-suya-yuzde-50-zam-geldi-1090151732.html
Çanakkale'de suya yüzde 50 zam geldi
Çanakkale'de suya yüzde 50 zam geldi
Sputnik Türkiye
Çanakkale Belediyesi kasım ayı olağan toplantısında 2025 Mali Yılı Bütçe Tarifesi kapsamında su tüketim ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı. Karara göre... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T20:19+0300
2024-11-07T20:19+0300
2024-11-07T20:19+0300
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Çanakkale Belediyesi 2025 yılında kentte bulunan meskenlere yüzde 50 su tüketimi zammı uyguladığını açıkladı.Çanakkale Belediyesi Kasım ayı Olağan Toplantısı'nda suya yüzde 50 zam kararını oy çokluğu ile aldı. Kentte bulunan mekanik sayaçlarda 0-10 metreküp su yüzde 50 zamlı olarak 25 lira 91 kuruşa yükselirken, 11-30 metreküp su yüzde 30 zamlı 28 lira 98 kuruş oldu. Akıllı sayaçlarda ise ton başına yüzde 50 zam geldiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yeni-evli-cifte-su-faturasi-413-bin-lira-geldi--1086114759.html
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Çanakkale'de suya yüzde 50 zam geldi
Çanakkale Belediyesi kasım ayı olağan toplantısında 2025 Mali Yılı Bütçe Tarifesi kapsamında su tüketim ücretlerine zam yapılması kararlaştırıldı. Karara göre meskenlere 0-10 metreküp suya yüzde 50 zam, 11-30 metreküp suya yüzde 30 zam ve akıllı cihazlara ton başına yüzde 50 zam yapıldı.
Çanakkale Belediyesi 2025 yılında kentte bulunan meskenlere yüzde 50 su tüketimi zammı uyguladığını açıkladı.
Çanakkale Belediyesi Kasım ayı Olağan Toplantısı'nda suya yüzde 50 zam kararını oy çokluğu ile aldı. Kentte bulunan mekanik sayaçlarda 0-10 metreküp su yüzde 50 zamlı olarak 25 lira 91 kuruşa yükselirken, 11-30 metreküp su yüzde 30 zamlı 28 lira 98 kuruş oldu. Akıllı sayaçlarda ise ton başına yüzde 50 zam geldiği ifade edildi.