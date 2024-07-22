https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/yeni-evli-cifte-su-faturasi-413-bin-lira-geldi--1086114759.html

Yeni evli çifte su faturası 413 bin lira geldi

Yeni evli çifte su faturası 413 bin lira geldi

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da yeni evli bir çiftin evine gelen ilk su faturası, sayacın yanlış okunması sebebiyle 413 bin lira geldi. 22.07.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

fatura

askıda fatura

e-fatura

su faturası

edirne

tekirdağ

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Tekirdağ'da yaşayan bir ailede sayacın yanlış okunması nedeniyle 268 bin lira su faturası gelmişti. Aynı problemle aynı şehirdeki farklı bir aileye yine denk geldi ve 413 bin lira su faturası yazıldı. Ailelere faturalarına dikkat etmesini söyleyen Merve A., "Geçen hafta da aynı sorun ile ilgili haber yapılmıştı. Şimdi benim başıma geldi. Herkes faturalarına dikkat etsin" dedi.'Bu ay evlendik, ilk faturayı görünce çok şaşırdım'Evine gelen su faturasını görünce şok olduğunu söyleyen Merve A., "Bu ay evlendik ve evimize gelen ilk faturayı görünce çok şaşırdım. Daha önce de bu şekilde yüksek gelen fatura olduğunu bildiğim için sayacımı kontrol ettim. 387 son endeks yazmaları gerekirken 3 bin 874 son endeks yazmışlar. Bu yüzden faturamız 413 bin 464 lira geldi. TESKİ yetkililerine ulaştığım zaman sorunu çözdüler" dedi.

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edirne

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fatura, askıda fatura, e-fatura, su faturası, edirne, tekirdağ