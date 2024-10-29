https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/denizlide-5-gundur-devam-eden-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1089817156.html
Denizli'de 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'de 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Orman Genel Müdürlüğü Denizli'de 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındığını duyurdu. 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T21:42+0300
2024-10-29T21:42+0300
2024-10-29T21:54+0300
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Denizli'deki orman yangınıyla mücadelenin başarıyla sonuçlandığını bildirdi.OGM'den "Sarp ve dağlık arazide devam eden mücadele başarıyla sonuçlandı" açıklaması geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/denizlide-orman-yangininda-dorduncu-gun-yangin-bolgesindeki-agaclarin-yuzde-90i-hayatina-devam-1089767325.html
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denizlide yangın, denizlide yangin son dakika, denizlide orman yangını, denizlide orman yangını söndürüldü mü
Denizli'de 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı
21:42 29.10.2024 (güncellendi: 21:54 29.10.2024)
Ayrıntılar geliyor
Orman Genel Müdürlüğü Denizli'de 5 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındığını duyurdu.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Denizli'deki orman yangınıyla mücadelenin başarıyla sonuçlandığını bildirdi.
OGM'den "Sarp ve dağlık arazide devam eden mücadele başarıyla sonuçlandı" açıklaması geldi.