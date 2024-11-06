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RTÜK'ten öldürülen Narin Güran davası öncesi uyarı
RTÜK'ten öldürülen Narin Güran davası öncesi uyarı
Sputnik Türkiye
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yarın yapılacak ilk duruşma öncesi, medya kuruluşlarına... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T15:44+0300
2024-11-06T15:44+0300
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak. RTÜK'ten yapılan açıklamada, cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, "kulaktan dolma dedikodular" ile insanlık onurunu hiçe sayan yayınlar yapıldığına işaret edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmamakla birlikte yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir."Açıklamada, yayınların "sıkı sıkıya" takip edileceği, ihlal durumunda sorumlular hakkında gerekli müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.Ne olmuştu?Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/turkiye-narin-guran-davasini-bekliyor-saniklar-yarin-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1090095270.html
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narin güran, rtük, salim güran, nevzat bahtiyar, duruşma, dava
narin güran, rtük, salim güran, nevzat bahtiyar, duruşma, dava

RTÜK'ten öldürülen Narin Güran davası öncesi uyarı

15:44 06.11.2024
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© X
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yarın yapılacak ilk duruşma öncesi, medya kuruluşlarına uyarılarda bulundu.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına yarın başlanacak. RTÜK'ten yapılan açıklamada, cinayetin ilk araştırma safhasında soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, "kulaktan dolma dedikodular" ile insanlık onurunu hiçe sayan yayınlar yapıldığına işaret edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elim olayın yargılama aşamasında medyamızdan hassas, sorumlu ve basın meslek ilkelerine bağlı bir yayıncılık politikası bekliyoruz. Duruşma aşamasında herhangi bir yayın yasağı bulunmamakla birlikte yargılamanın doğası gereği gizlilik esastır. Tanıkların olumsuz etkilenmesine yol açabilecek, yargılama sürecini sekteye uğratabilecek haber ve bilgilerin daha fazla izlenme veya daha fazla tıklanma uğruna sorumsuzca medyaya malzeme yapılması kabul edilemez. Vicdani bir yaklaşımla ve medyamıza yakışır bir vakarla yargılamanın takip edilmesi, doğru bilgilerin haberleştirilerek halkımızla paylaşılması elzemdir."
Açıklamada, yayınların "sıkı sıkıya" takip edileceği, ihlal durumunda sorumlular hakkında gerekli müeyyidelerin uygulanacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.
Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.
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