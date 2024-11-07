Biden: Trump'a teminat verdim
© İHA / GRAEME SLOANepa11707709 US President Joe Biden delivers remarks on the results of the 2024 presidential election during an address to the nation in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, USA, 07 November 2024. President Biden stated he accepts the choice the country made, after Republican presidential candidate Donald J. Trump was declared the winner of the 2024 US presidential election over Democratic presidential candidate US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/GRAEME SLOAN
© İHA / GRAEME SLOAN
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Başkanlık seçimlerinin ardından halka seslenen Biden, 20 Ocak'ta iktidarın sorunsuz biçimde Trump'a devredileceğine dair deminat verdiğini söyledi. Konuşmasında Biden, kalan 74 günü 'değerlendireceğini' ifade etti.
Başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray'dan ulusa sesleniş konuşması yapan Joe Biden, seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Biden, Kamala Harris'i çalışmalarından ötürü tebrik etti.
'Bu savaşı kaybettik'
Biden konuşmasında, seçimlerin kaybedilmesini 'gerileme' olarak tanımlayarak, “Gerilemeler kaçınılmazdır, fakat mücadele bırakılamaz, bunu yapmak affedilmez olur. Bu savaşı kaybettik ama hayallerinizdeki ABD, sizi tekrar ayağa kalkmaya çağırıyor" dedi.
'Trump'a teminat verdim'
Biden, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde Trump'a devredileceğini açıklayarak, “Trump'a ekibiyle çalışarak barışçıl ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için çaba göstereceğim konusunda teminat verdim. ABD halkının hak ettiği şey budur” ifadelerinde bulundu.
'74 günümüz var, her günü değerlendirelim'
Biden konuşmasında, 20 Ocak'ta iktidarı devredene kadar 74 gününün olduğunu hatırlatarak, "Şimdi görev süremizi tamamlamak için 74 günümüz var, her günü değerlendirelim" ifadelerini kullandı.
'Gerginliği azaltın'
Halkın yaptığı tercihi kabul ettiklerini söyleyen Biden, sözlerine şöyle devam etti:
“Bir ülke ya birini ya da diğerini seçer. Ülkenin yaptığı seçimi kabul ediyoruz. Ülkenizi, sadece kazandığınızda seveceksiniz diye bir şey yoktur. Komşunuzu da sadece onunla anlaştığınızda seveceksiniz diye bir şey yoktur. Kime oy vermiş olursanız olun, yapabileceğinizi umut ettiğim bir şey var. Birbirinizi düşman olarak değil, dost ABD'liler olarak görmek. Gerginliği azaltın."