https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/biden-trumpa-teminat-verdim-1090154964.html

Biden: Trump'a teminat verdim

Biden: Trump'a teminat verdim

Sputnik Türkiye

Başkanlık seçimlerinin ardından halka seslenen Biden, 20 Ocak'ta iktidarın sorunsuz biçimde Trump'a devredileceğine dair deminat verdiğini söyledi... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T21:49+0300

2024-11-07T21:49+0300

2024-11-07T21:49+0300

dünya

abd

abd seçimleri

joe biden

donald trump

kamala harris

seçim

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Başkanlık seçimlerinin ardından Beyaz Saray'dan ulusa sesleniş konuşması yapan Joe Biden, seçim sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Biden, Kamala Harris'i çalışmalarından ötürü tebrik etti.'Bu savaşı kaybettik'Biden konuşmasında, seçimlerin kaybedilmesini 'gerileme' olarak tanımlayarak, “Gerilemeler kaçınılmazdır, fakat mücadele bırakılamaz, bunu yapmak affedilmez olur. Bu savaşı kaybettik ama hayallerinizdeki ABD, sizi tekrar ayağa kalkmaya çağırıyor" dedi.'Trump'a teminat verdim'Biden, 20 Ocak'ta iktidarın barışçıl bir şekilde Trump'a devredileceğini açıklayarak, “Trump'a ekibiyle çalışarak barışçıl ve sorunsuz bir geçiş sağlamak için çaba göstereceğim konusunda teminat verdim. ABD halkının hak ettiği şey budur” ifadelerinde bulundu.'74 günümüz var, her günü değerlendirelim'Biden konuşmasında, 20 Ocak'ta iktidarı devredene kadar 74 gününün olduğunu hatırlatarak, "Şimdi görev süremizi tamamlamak için 74 günümüz var, her günü değerlendirelim" ifadelerini kullandı.'Gerginliği azaltın'Halkın yaptığı tercihi kabul ettiklerini söyleyen Biden, sözlerine şöyle devam etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/uzmanlar-trumpin-zaferini-degerlendirdi-abdnin-dis-politikasi-nasil-degisecek-1090125697.html

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