https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/belcikada-yanlis-kopruyu-yenilediler-fatura-53-bin-euro-1090149337.html

Belçika'da yanlış köprüyü yenilediler: Fatura 53 bin euro

Belçika'da yanlış köprüyü yenilediler: Fatura 53 bin euro

Sputnik Türkiye

Belçika'da aralarında bir kilometre mesafe olan iki köprüyü karıştırdılar, yanlış köprüyü yenilediler. 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T18:43+0300

2024-11-07T18:43+0300

2024-11-07T18:43+0300

dünya

belçika

köprü

yenileme

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Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Brüksel Charleroi Kanalı üzerinde iki köprü karıştırılınca yanlış köprü için 53 bin euro harcandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, kanal üzerinde birbirinden 1 kilometre uzaklıkta bulunan 2 köprüden birinin korkuluklarının yenilenmesine karar verildi. Köprünün korkuluklarına 52 bin euro harcandığı ancak daha sonra yanlış köprünün korkuluklarının yenilendiği ortaya çıktı. Charleroi Belediyesi hata yapıldığını kabul etti.Zaten onu da yenileyecektik açıklamasıBelediye, yanlışlıkla yenilemenin yapıldığı köprünün korkuluklarının da bakımsız olduğunu ve her halükarda değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yaşanan durumun büyük bir sorun olmadığını belirtti.

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belçika, köprü, yenileme