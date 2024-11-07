https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/belcikada-yanlis-kopruyu-yenilediler-fatura-53-bin-euro-1090149337.html
Belçika'da yanlış köprüyü yenilediler: Fatura 53 bin euro
Belçika'da yanlış köprüyü yenilediler: Fatura 53 bin euro
Sputnik Türkiye
Belçika'da aralarında bir kilometre mesafe olan iki köprüyü karıştırdılar, yanlış köprüyü yenilediler. 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T18:43+0300
2024-11-07T18:43+0300
2024-11-07T18:43+0300
dünya
belçika
köprü
yenileme
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Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Brüksel Charleroi Kanalı üzerinde iki köprü karıştırılınca yanlış köprü için 53 bin euro harcandı. Yerel basında çıkan haberlere göre, kanal üzerinde birbirinden 1 kilometre uzaklıkta bulunan 2 köprüden birinin korkuluklarının yenilenmesine karar verildi. Köprünün korkuluklarına 52 bin euro harcandığı ancak daha sonra yanlış köprünün korkuluklarının yenilendiği ortaya çıktı. Charleroi Belediyesi hata yapıldığını kabul etti.Zaten onu da yenileyecektik açıklamasıBelediye, yanlışlıkla yenilemenin yapıldığı köprünün korkuluklarının da bakımsız olduğunu ve her halükarda değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yaşanan durumun büyük bir sorun olmadığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/belcikada-hukumet-krizi-suruyor-150-gundur-hala-hukumet-kurulamadi-1090021492.html
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belçika, köprü, yenileme
Belçika'da yanlış köprüyü yenilediler: Fatura 53 bin euro
Belçika'da aralarında bir kilometre mesafe olan iki köprüyü karıştırdılar, yanlış köprüyü yenilediler.
Belçika'nın Fransızca konuşulan Valon bölgesinde bulunan Brüksel Charleroi Kanalı üzerinde iki köprü karıştırılınca yanlış köprü için 53 bin euro harcandı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, kanal üzerinde birbirinden 1 kilometre uzaklıkta bulunan 2 köprüden birinin korkuluklarının yenilenmesine karar verildi. Köprünün korkuluklarına 52 bin euro harcandığı ancak daha sonra yanlış köprünün korkuluklarının yenilendiği ortaya çıktı. Charleroi Belediyesi hata yapıldığını kabul etti.
Zaten onu da yenileyecektik açıklaması
Belediye, yanlışlıkla yenilemenin yapıldığı köprünün korkuluklarının da bakımsız olduğunu ve her halükarda değiştirilmesi gerektiğini belirterek, yaşanan durumun büyük bir sorun olmadığını belirtti.