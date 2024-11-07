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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/bakan-bolat-kara-propaganda-ile-turkiyeyi-yipratiyorlar-diyerek-net-konustu-israil-ile-ticaret-1090127700.html
Bakan Bolat 'kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyorlar' diyerek net konuştu: İsrail ile ticaret sıfıra indi
Bakan Bolat 'kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyorlar' diyerek net konuştu: İsrail ile ticaret sıfıra indi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi. Burada azınlık bir grup kara propaganda yapıyor. İsrail'e hizmet... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T12:02+0300
2024-11-07T12:02+0300
ekonomi
ömer bolat
ticaret bakanlığı
israil
türkiye
ticaret
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları cevapladı.'İsrail bizi her yere şikayet etti''Kara propaganda yapıyorlar'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ticaret-bakani-bolat-iddialara-yanit-verdi-israil-ile-ticarete-yonelik-olarak-gumruk-sistemi-1089945332.html
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ömer bolat, ticaret bakanlığı, israil, türkiye, ticaret
ömer bolat, ticaret bakanlığı, israil, türkiye, ticaret

Bakan Bolat 'kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyorlar' diyerek net konuştu: İsrail ile ticaret sıfıra indi

12:02 07.11.2024
© AA / Muhammed Selim KorkutataTicaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2024
© AA / Muhammed Selim Korkutata
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi. Burada azınlık bir grup kara propaganda yapıyor. İsrail'e hizmet eden bir grup. Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde gündeme ilişkin soruları cevapladı.

'İsrail bizi her yere şikayet etti'

İsrail ile dünyada en çok mücadele eden ve Filistin'e en çok yardım eden ülke biziz. Türkiye, İsrail ile ihracat ve ithalatı tamamen durdurdu. Her platformda İsrail'in saldırısının önlenmesi konuda lobi çalışması yapıyoruz. Filistin'deki ekonomiyi yaşatmak için Filistinli bakanımızın istediği bazı tavizlere olumlu baktık. İsrail'e ambargo uyguladığımızda İsrail bizi her yere şikayet etti. Bize büyük ambargolar uygulatacaklarını söylediler. Bunlar boşa çıktı. Diğer ülkelerde gördüğümüz şuydu: O sizin İsrail ile aranızdaki sorun. Biz sizinle ticaretimizi sürdüreceğiz. İsrail'den gönderilen ürünler gümrüklerde duruyor. Aracılar aracılığıyla ısrarlar sürüyor ancak biz ateşkes olana kadar almayacağız diyoruz. Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracat sıfıra indi.

'Kara propaganda yapıyorlar'

Türkiye'den İsrail'e savunma sanayii ürünü de gitmedi. Burada azınlık bir grup kara propaganda ile Türkiye'yi yıpratıyor. İsrail'e hizmet eden bir grup... Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalışıyorlar. İstihbaratımız onları tek tek bulup deşifre ediyor.
Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
Ticaret Bakanı Bolat iddialara yanıt verdi: 'İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı'
1 Kasım, 22:47
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