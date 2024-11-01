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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ticaret-bakani-bolat-iddialara-yanit-verdi-israil-ile-ticarete-yonelik-olarak-gumruk-sistemi-1089945332.html
Ticaret Bakanı Bolat iddialara yanıt verdi: 'İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı'
Ticaret Bakanı Bolat iddialara yanıt verdi: 'İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı'
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından ticaretin devam ettiğine dair iddialara yanıt vererek İsrail ile ticarete yönelik gümrük sisteminin tamamen... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T22:47+0300
2024-11-01T22:47+0300
israil- filistin çatışması
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ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı açıklamada, "Hükümetimiz, İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır" cümlesini kaydetti.Bakan Bolat açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:Söz konusu bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanlandığını dile getiren Bolat, mezkur malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerinden anlaşıldığını vurguladı.Açıklamasına devam eden Bakan Bolat, şu cümleleri kaydetti:Türkiye'ye Filistin'den yapılan ithalat konusuna da değinen Bakan Bolat, "Filistinli ihracatçıların ülkemize yönelik ihracat başvurusunun, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması durumunda, ülkemize iletmesi sonrasında ve geldiği ülke olarak Filistin olduğunun tevsiki onaylanmaktadır" dedi.Filistin’e Serbest Bölgeler ve antrepolardan yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinin de, aynı elektronik onay mekanizması kapsamındaki teyitleşme sonrasında tamamlandığını ifade eden Bakan Bolat açıklamasını, "Ülkemiz bu mekanizma ile mazlum Filistin Halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin’in bu haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecektir" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/israil-hamasin-ust-duzey-yetkilisi-kassab-olduruldu-1089945020.html
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türkiye, ticaret bakanlığı, ömer bolat, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
türkiye, ticaret bakanlığı, ömer bolat, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu

Ticaret Bakanı Bolat iddialara yanıt verdi: 'İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı'

22:47 01.11.2024
© Arife KarakumÖmer Bolat
Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Arife Karakum
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Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından ticaretin devam ettiğine dair iddialara yanıt vererek İsrail ile ticarete yönelik gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu dile getirdi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı X'ten yayımladığı açıklamada, "Hükümetimiz, İsrail kalıcı ateşkes ilan edinceye ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır" cümlesini kaydetti.
Bakan Bolat açıklamasını şu cümleler ile sürdürdü:

Diğer taraftan, 2 Mayıs 2024 tarihindeki Kararımızda belirttiğimiz üzere, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze’yi kapsayan yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin’in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’nın isteği üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde ihracata, ancak 'Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu' Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı’yla resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir.

Söz konusu bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanlandığını dile getiren Bolat, mezkur malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerinden anlaşıldığını vurguladı.
Açıklamasına devam eden Bakan Bolat, şu cümleleri kaydetti:

Nitekim 2022 yılında yaklaşık 7.7 milyar dolar yıllık toplam ithalatı, 6 milyona yakın nüfusu bulunan Filistin, her yıl dolaylı ya da doğrudan ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini ülkemizden yapmaktadır. 2024 yılında Filistin’e yönelik ihracatımız istatistik sisteminde artık kendi kodu ile giriş yapılmaya başlanmış ve daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde artık Filistin’in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır.

Kurulan ve zaman içerisinde güçlendirilen Türkiye-Filistin ikili ticaret mekanizmasında, her bir sevkiyat için Filistinli ithalatçılar, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığına başvurmakta ve sevkiyata ilişkin mutabık kalınan bilgilerin elektronik ortamda Bakanlığımız koordinasyonunda teyitleşilmesi sonrasında, sevkiyatlara ilişkin tescil işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, ihracat beyannamelerinde gideceği ülke Filistin olarak beyan edilen sevkiyatlarda da:

▪ Filistinli ithalatçı firmalar öncelikle Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığına başvurmakta;

▪ Bu başvurunun uygun bulunması durumunda Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teyit mektubu ülkemiz elektronik teyit kanalına ulaştırılmaktadır.

▪ Söz konusu bildirim konusu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin gümrük idarelerince tesciline, ancak iletilen teyit mektubunun hem bu süreç içerisinde gerçekleşmiş olması, hem de ürünler ile ilgili değerlendirmelerin yapılması akabinde onaylanması halinde izin verilmektedir.

Türkiye'ye Filistin'den yapılan ithalat konusuna da değinen Bakan Bolat, "Filistinli ihracatçıların ülkemize yönelik ihracat başvurusunun, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun bulunması durumunda, ülkemize iletmesi sonrasında ve geldiği ülke olarak Filistin olduğunun tevsiki onaylanmaktadır" dedi.
Filistin’e Serbest Bölgeler ve antrepolardan yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinin de, aynı elektronik onay mekanizması kapsamındaki teyitleşme sonrasında tamamlandığını ifade eden Bakan Bolat açıklamasını, "Ülkemiz bu mekanizma ile mazlum Filistin Halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve Filistin’in bu haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecektir" cümlesiyle tamamladı.
Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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