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ABD'de 11 yaşındaki çocuk sosyal medyada oyuncak silahlarını gösterdikten sonra tutuklandı
ABD'de 11 yaşındaki çocuk sosyal medyada oyuncak silahlarını gösterdikten sonra tutuklandı
Sputnik Türkiye
ABD'de 11 yaşındaki çocuk, sosyal medyada oyuncak silahlarını paylaşıp okuldaki çocukları vurma paylaşımı yapınca yerel polis olan şerif tarafından gözaltına... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T10:37+0300
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Florida’da 11 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada oyuncak silahlarını sergilerken 'okula saldırı gerçekleştirme şakası' yaptıktan sonra tutuklandı. Çocuğun, hedef olarak belirlediği isimlerin yazılı bir listesini hazırladığı ve arkadaşlarına bu listeden bahsettiği bildirildi. İfadesinde, bu tehditlerin yalnızca bir 'şaka' olduğunu savundu. Olayla ilgili açıklama yapan ilçe Şerifi Mike Chitwood, çocuğun sınıf arkadaşlarına gösterdiği bir videoda çeşitli tabancalar, airsoft tüfekleri, sahte mermiler, kılıçlar, yıldız şeklinde atılabilir bıçaklar ve diğer silahlardan oluşan bir cephanelik gösterdiğini belirtti. Chitwood, sosyal medya hesabından bu videoyu paylaşarak olayla ilgili ayrıntıları paylaştı. Şerif Chitwood açıklamasında, “Okula toplu saldırı düzenlemeyi planlayan bir öğrenci gözaltına alındı. İsmi geçen kişilerden oluşan bir hedef listesi hazırlamış ve bunun sadece bir şaka olduğunu iddia ediyor” ifadelerini kullandı. 'Rezil ederiz' Şaka yaptığı savunmasında bulunan çocuğa ağır bir suçlama yöneltilirken, Chitwood çocukların benzer tehditlerde bulunmaları halinde kamu önünde teşhir edilecekleri uyarısında bulundu. Bir basın toplantısında konuşan şerif, “Her tutuklama sonrası, çocuğunuzun fotoğrafı yayınlanacak. Sizi gelip alacağız ve halkın önünde mahcup edeceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230327/abdde-6-kisinin-olduruldugu-ilkokul-saldirisinin-ardindan-bayraklar-yariya-indirilecek-1068830627.html
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abd, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, öğrenci, çocuk, silah, tehdit
abd, saldırı, silahlı saldırı, saldırı girişimi, öğrenci, çocuk, silah, tehdit

ABD'de 11 yaşındaki çocuk sosyal medyada oyuncak silahlarını gösterdikten sonra tutuklandı

10:37 29.10.2024 (güncellendi: 10:40 29.10.2024)
Çocuk
Çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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ABD'de 11 yaşındaki çocuk, sosyal medyada oyuncak silahlarını paylaşıp okuldaki çocukları vurma paylaşımı yapınca yerel polis olan şerif tarafından gözaltına alındı.
Florida’da 11 yaşındaki bir çocuk, sosyal medyada oyuncak silahlarını sergilerken 'okula saldırı gerçekleştirme şakası' yaptıktan sonra tutuklandı. Çocuğun, hedef olarak belirlediği isimlerin yazılı bir listesini hazırladığı ve arkadaşlarına bu listeden bahsettiği bildirildi. İfadesinde, bu tehditlerin yalnızca bir 'şaka' olduğunu savundu.
Olayla ilgili açıklama yapan ilçe Şerifi Mike Chitwood, çocuğun sınıf arkadaşlarına gösterdiği bir videoda çeşitli tabancalar, airsoft tüfekleri, sahte mermiler, kılıçlar, yıldız şeklinde atılabilir bıçaklar ve diğer silahlardan oluşan bir cephanelik gösterdiğini belirtti. Chitwood, sosyal medya hesabından bu videoyu paylaşarak olayla ilgili ayrıntıları paylaştı.
Şerif Chitwood açıklamasında, “Okula toplu saldırı düzenlemeyi planlayan bir öğrenci gözaltına alındı. İsmi geçen kişilerden oluşan bir hedef listesi hazırlamış ve bunun sadece bir şaka olduğunu iddia ediyor” ifadelerini kullandı.

'Rezil ederiz'

Şaka yaptığı savunmasında bulunan çocuğa ağır bir suçlama yöneltilirken, Chitwood çocukların benzer tehditlerde bulunmaları halinde kamu önünde teşhir edilecekleri uyarısında bulundu. Bir basın toplantısında konuşan şerif, “Her tutuklama sonrası, çocuğunuzun fotoğrafı yayınlanacak. Sizi gelip alacağız ve halkın önünde mahcup edeceğiz” dedi.
ABD’nin Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Metropolitan Nashville Polis Departmanı saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerini ve 28 yaşındaki saldırgan Audrey Elizabeth Hale'in kullandığı silahları paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
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