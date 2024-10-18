https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kaynagi-bilinmeyen-gizemli-katran-toplari-avustralyada-plajlari-kapattirdi-1089388498.html
Kaynağı bilinmeyen gizemli katran topları, Avustralya'da plajları kapattırdı
Kaynağı bilinmeyen gizemli katran topları, Avustralya'da plajları kapattırdı
Sputnik Türkiye
Avustralya'da hafta boyunca yüzlerce yapışkan toplar kıyıya vurdu. Bilim insanları hemen incelemeye aldı ve bunların 'katran topları' olduğunu söyledi. Yerel... 18.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-18T14:34+0300
2024-10-18T14:34+0300
2024-10-18T14:34+0300
yaşam
avustralya
sidney
plaj
sahil
petrol sızıntısı
katran topları
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Sidney plajlarını kapatan siyah topları analiz eden bilim insanları, "katran toplarının" muhtemelen bir petrol sızıntısından kaynaklandığını düşünüyor ancak yakındaki bir kanalizasyon arıtma tesisiyle bağlantısı olma ihtimalini de göz ardı etmiyor. Bondi, Bronte ve Tamarama plajları, gizemli karanlık toplar plaja vurduğunda birkaç doğu banliyösü plajıyla birlikte kapatıldı ve bugün yeniden açıldı. Toplar ilk olarak 15 Ekim Salı öğleden sonra Coogee plajında görüldü. Yerel yönetim ön test sonuçlarının küreleri, katran topları olarak tanımladığını açıkladı ve genellikle petrol sızıntıları sonucu petrolün enkaz ve suyla temas etmesiyle oluştuğunu belirtti. Testler, enkazın petrol bazlı ürünlerin başlıca bileşeni olan 'hidrokarbon bazlı bir kirletici' olduğunu ortaya koydu.Katran topları fenomeni daha önce görüldüBu fenomen yeni değil. Küresel olarak katran topları onlarca yıldır kıyılarda görülmektedir. Kaliforniya sahillerinde katran topları, deniz tabanından sızan doğal petrol nedeniyle oluşuyor. Meksika Körfezi'nde 2010 yılında meydana gelen Deepwater Horizon sızıntısı, kıyı şeridi boyunca devasa katran topları birikintileri bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bitki-cayi-deyip-gecmeyin-hangi-bitki-cayi-hangi-rahatsizliga-iyi-gelir-bitki-cayi-kullanirken-neye-1089384414.html
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avustralya, sidney, plaj, sahil, petrol sızıntısı, katran topları
avustralya, sidney, plaj, sahil, petrol sızıntısı, katran topları
Kaynağı bilinmeyen gizemli katran topları, Avustralya'da plajları kapattırdı
Avustralya'da hafta boyunca yüzlerce yapışkan toplar kıyıya vurdu. Bilim insanları hemen incelemeye aldı ve bunların 'katran topları' olduğunu söyledi. Yerel yönetimler başta Sydney olmak üzere gizemli topların bulunduğu plajları halka kapattı. Katran toplarının ne olduğu bulunsa da 'nereden geldiği' gizemini koruyor.
Sidney plajlarını kapatan siyah topları analiz eden bilim insanları, "katran toplarının" muhtemelen bir petrol sızıntısından kaynaklandığını düşünüyor ancak yakındaki bir kanalizasyon arıtma tesisiyle bağlantısı olma ihtimalini de göz ardı etmiyor.
Bondi, Bronte ve Tamarama plajları, gizemli karanlık toplar plaja vurduğunda birkaç doğu banliyösü plajıyla birlikte kapatıldı ve bugün yeniden açıldı. Toplar ilk olarak 15 Ekim Salı öğleden sonra Coogee plajında görüldü. Yerel yönetim ön test sonuçlarının küreleri, katran topları olarak tanımladığını açıkladı ve genellikle petrol sızıntıları sonucu petrolün enkaz ve suyla temas etmesiyle oluştuğunu belirtti. Testler, enkazın petrol bazlı ürünlerin başlıca bileşeni olan 'hidrokarbon bazlı bir kirletici' olduğunu ortaya koydu.
Katran topları fenomeni daha önce görüldü
Bu fenomen yeni değil. Küresel olarak katran topları onlarca yıldır kıyılarda görülmektedir. Kaliforniya sahillerinde katran topları, deniz tabanından sızan doğal petrol nedeniyle oluşuyor. Meksika Körfezi'nde 2010 yılında meydana gelen Deepwater Horizon sızıntısı, kıyı şeridi boyunca devasa katran topları birikintileri bıraktı.