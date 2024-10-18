https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/kaynagi-bilinmeyen-gizemli-katran-toplari-avustralyada-plajlari-kapattirdi-1089388498.html

Kaynağı bilinmeyen gizemli katran topları, Avustralya'da plajları kapattırdı

Kaynağı bilinmeyen gizemli katran topları, Avustralya'da plajları kapattırdı

Sputnik Türkiye

Avustralya'da hafta boyunca yüzlerce yapışkan toplar kıyıya vurdu. Bilim insanları hemen incelemeye aldı ve bunların 'katran topları' olduğunu söyledi. Yerel... 18.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-18T14:34+0300

2024-10-18T14:34+0300

2024-10-18T14:34+0300

yaşam

avustralya

sidney

plaj

sahil

petrol sızıntısı

katran topları

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Sidney plajlarını kapatan siyah topları analiz eden bilim insanları, "katran toplarının" muhtemelen bir petrol sızıntısından kaynaklandığını düşünüyor ancak yakındaki bir kanalizasyon arıtma tesisiyle bağlantısı olma ihtimalini de göz ardı etmiyor. Bondi, Bronte ve Tamarama plajları, gizemli karanlık toplar plaja vurduğunda birkaç doğu banliyösü plajıyla birlikte kapatıldı ve bugün yeniden açıldı. Toplar ilk olarak 15 Ekim Salı öğleden sonra Coogee plajında ​​görüldü. Yerel yönetim ön test sonuçlarının küreleri, katran topları olarak tanımladığını açıkladı ve genellikle petrol sızıntıları sonucu petrolün enkaz ve suyla temas etmesiyle oluştuğunu belirtti. Testler, enkazın petrol bazlı ürünlerin başlıca bileşeni olan 'hidrokarbon bazlı bir kirletici' olduğunu ortaya koydu.Katran topları fenomeni daha önce görüldüBu fenomen yeni değil. Küresel olarak katran topları onlarca yıldır kıyılarda görülmektedir. Kaliforniya sahillerinde katran topları, deniz tabanından sızan doğal petrol nedeniyle oluşuyor. Meksika Körfezi'nde 2010 yılında meydana gelen Deepwater Horizon sızıntısı, kıyı şeridi boyunca devasa katran topları birikintileri bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/bitki-cayi-deyip-gecmeyin-hangi-bitki-cayi-hangi-rahatsizliga-iyi-gelir-bitki-cayi-kullanirken-neye-1089384414.html

avustralya

sidney

katran topları

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avustralya, sidney, plaj, sahil, petrol sızıntısı, katran topları