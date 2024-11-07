https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abd-secimlerini-kaybeden-kamala-harris-iktidari-trumpa-devredicegiz-1090115948.html

ABD seçimlerini kaybeden Kamala Harris: İktidarı Trump'a devredeceğiz

ABD seçimlerini kaybeden Kamala Harris: İktidarı Trump'a devredeceğiz

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri seçimleri sonrası Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris seçim sonuçları hakkında konuştu. 47. ABD Başkanlığını kazanan Donald... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T00:39+0300

2024-11-07T00:39+0300

2024-11-07T00:40+0300

dünya

abd

abd seçimleri

kamala harris

donald trump

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ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti Adayı Kamala Harris açıklama yaptı.ABD seçimleri sonrası ilk kez konuşan Kamala Harris ''Başkan Bıden'a teşekkür ederim. Donald Trump ile konuştum ve kendisini tebrik ettim. Barışcıl bir şekilde iktidarı Trump'a devredeceğiz. Kadınların kendi vücutlarına karar verdiği bir ülke için mücadele edeceğim. Haklara ve özgürlüklere saygı duyulmalı. Üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olmanız çok normal bu bir daha kazanamayacağımız anlamına gelmiyor'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdde-secim-gunu-sandiklarin-acildigi-ilk-kasabada-trump-ve-harris-ayni-oyu-aldi-1090061590.html

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