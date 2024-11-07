https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/abd-secimlerini-kaybeden-kamala-harris-iktidari-trumpa-devredicegiz-1090115948.html
ABD seçimlerini kaybeden Kamala Harris: İktidarı Trump'a devredeceğiz
ABD seçimlerini kaybeden Kamala Harris: İktidarı Trump'a devredeceğiz
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri seçimleri sonrası Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris seçim sonuçları hakkında konuştu. 47. ABD Başkanlığını kazanan Donald... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T00:39+0300
2024-11-07T00:39+0300
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ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti Adayı Kamala Harris açıklama yaptı.ABD seçimleri sonrası ilk kez konuşan Kamala Harris ''Başkan Bıden'a teşekkür ederim. Donald Trump ile konuştum ve kendisini tebrik ettim. Barışcıl bir şekilde iktidarı Trump'a devredeceğiz. Kadınların kendi vücutlarına karar verdiği bir ülke için mücadele edeceğim. Haklara ve özgürlüklere saygı duyulmalı. Üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olmanız çok normal bu bir daha kazanamayacağımız anlamına gelmiyor'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/abdde-secim-gunu-sandiklarin-acildigi-ilk-kasabada-trump-ve-harris-ayni-oyu-aldi-1090061590.html
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abd, abd seçimleri, kamala harris, donald trump
ABD seçimlerini kaybeden Kamala Harris: İktidarı Trump'a devredeceğiz
00:39 07.11.2024 (güncellendi: 00:40 07.11.2024)
Amerika Birleşik Devletleri seçimleri sonrası Demokrat Parti Başkan Adayı Kamala Harris seçim sonuçları hakkında konuştu. 47. ABD Başkanlığını kazanan Donald Trump'ı arayarak tebrik ettiğini belirterek iktidarı barışcıl şekilde devredeceğini açıkladı.
ABD başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti Adayı Kamala Harris açıklama yaptı.
ABD seçimleri sonrası ilk kez konuşan Kamala Harris ''Başkan Bıden'a teşekkür ederim. Donald Trump ile konuştum ve kendisini tebrik ettim. Barışcıl bir şekilde iktidarı Trump'a devredeceğiz. Kadınların kendi vücutlarına karar verdiği bir ülke için mücadele edeceğim. Haklara ve özgürlüklere saygı duyulmalı. Üzgün ve hayal kırıklığına uğramış olmanız çok normal bu bir daha kazanamayacağımız anlamına gelmiyor'' dedi.