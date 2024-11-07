https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/2025-asgari-ucret-zammi-hangi-odemeler-ve-ucretler-artacak-1090118657.html

2025 Asgari ücret zammı: Hangi ödemeler ve ücretler artacak?

2025 Asgari ücret zammı: Hangi ödemeler ve ücretler artacak?

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Yeni yıl zam oranları sadece maaşları değil, birçok ödemeyi ve ücreti... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T08:06+0300

2024-11-07T08:06+0300

2024-11-07T08:06+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

2025 yılı

engelli

aylık

aylık gelir

yaşlılık aylığı

yaşlı aylığı

65 yaş aylığı

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Yıl sonuna yaklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında görüşmelere başlayacak. Şu anki tahminlere göre, asgari ücretin yüzde 30 civarında artması bekleniyor. Bu durumda, 2025 yılı net asgari ücretinin yaklaşık 22 bin 102 TL olması öngörülüyor.Zamla birlikte değişecek ödemelerAsgari ücret artışı birçok kalemi de etkiliyor. İşsizlik maaşından kıdem tazminatı tabanına, GSS primlerinden 65 yaş aylığına kadar pek çok ödeme zamdan nasibini alacak.İşsizlik maaşı, asgari ücretin yüzde 40 ile yüzde 80’i arasında değişiyor. Mevcut durumda en yüksek işsizlik maaşı 15.989 TL iken, yüzde 30 zamla 20 bin 786 TL’ye çıkması bekleniyor. En düşük işsizlik maaşı ise 7 bin 994 TL’den 10 bin 393 TL’ye yükselecek.Kıdem tazminatı ve diğer ödemelerKıdem tazminatı tabanı, her yıl için brüt asgari ücrete bağlı. Mevcut tutar 20 bin 2 TL, yüzde 30’luk artışla 26 bin 2 TL olacak.GSS primleri, asgari ücretin yüzde 3’ü üzerinden hesaplanıyor. Şu anda 509 TL olan primler, zam sonrası 662 TL’ye yükselebilir.65 yaş aylığı, mevcut 3 bin 993 TL’den 5 bin 190 TL’ye çıkacak. Stajyer maaşı ise 5 bin 96 TL’den 6 bin 625 TL’ye yükselmesi bekleniyor.Askerlik ve doğum borçlanmasıAskerlik ve doğum borçlanması, asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. Şu anki günlük tutar 213 TL, yüzde 30 zam sonrası 277 TL olacak.Engelli Aylığı ve i̇steğe bağlı sigorta primiEngelli aylığı da zamdan etkilenecek. Mevcut en düşük tutar olan 2 bin 792 TL, yeni dönemde 3 bin 629 TL olacak. En yüksek ödeme ise 4 bin 188 TL’den 5 bin 444 TL’ye çıkacak.İsteğe bağlı sigorta primi, şu an 6 bin 395 TL iken, zam sonrası 8 bin 314 TL olacak.Uzman görüşüMilliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, asgari ücret artışının beklenen enflasyon üzerinden değerlendirilmek istendiğini belirtiyor ve işçi tarafının masaya refah payı eklemeli bir artış talebiyle oturacağını söylüyor.2025 asgari ücret zammı, sadece çalışanların değil, tüm toplumun merakla beklediği bir gelişme. Yakın zamanda komisyonun vereceği kararlar, bu ödemelerdeki artışın boyutunu netleştirecek.

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