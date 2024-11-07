https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/21-yas-alti-en-degerli-futbolcular-listesi-aciklandi-ilk-10da-2-turk-futbolcu-var-1090149127.html
21 yaş altı en değerli futbolcular listesi açıklandı: İlk 10'da 2 Türk futbolcu var
21 yaş altı en değerli futbolcular listesi açıklandı: İlk 10'da 2 Türk futbolcu var
Sputnik Türkiye
CIES Futbol Gözlemevi 21 yaş altı piyasa değeri en yüksek 100 futbolcuyu yayınladı. 2024 yılında ilk 10 arasında Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler ile... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T18:40+0300
2024-11-07T18:40+0300
2024-11-07T18:40+0300
spor
futbol
futbolcu
futbolcular
arda güler
kenan yıldız
euro
euro/tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072984946_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a656116ba83c2b18a10ec02a5bcc006c.jpg
CIES Futbol Gözlemevi 21 yaş altı piyasa değeri en yüksek 100 futbolcu arasında Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı.2024 yılında 21 yaş altı en iyi 100 oyuncu CIES Futbol Gözlemevi tarafından açıklandı. Listeye ilk 10 arasında Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler ile Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız girmeyi başardı.CIES ilk 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:1- Barcelona: Lamin Yamal 180.9 milyon euro2-Machester United: Alejandro Garnacho 114.8 milyon euro3-PSG: Warren Zarre Emery 109 milyon euro4-Manchester City: Savınho 101 milyon euro5-PSG: Joao Neves 99.8 milyon euro6-Real Madrid: Endrick Felipe 97.7 milyon euro7-Manchester City: Rico Lewis 87.2 milyon euro8-Real Madrid: Arda Güler 76.7 milyon euro9-Manchester United:Kobbie Mainoo 74.8 milyon euro10-Juventus: Kenan Yıldız 72.3 milyon euro
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/borsada-en-cok-kazandiran-futbol-kulupleri-aciklandi-borsada-hangi-turk-kulup-kazandirdi-1089402934.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072984946_164:0:1124:720_1920x0_80_0_0_7c59a5ab27493e9e32eec3fe1eba6cb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
futbol, futbolcu, futbolcular, arda güler, kenan yıldız, euro, euro/tl
futbol, futbolcu, futbolcular, arda güler, kenan yıldız, euro, euro/tl
21 yaş altı en değerli futbolcular listesi açıklandı: İlk 10'da 2 Türk futbolcu var
CIES Futbol Gözlemevi 21 yaş altı piyasa değeri en yüksek 100 futbolcuyu yayınladı. 2024 yılında ilk 10 arasında Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler ile Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız girmeyi başardı.
CIES Futbol Gözlemevi 21 yaş altı piyasa değeri en yüksek 100 futbolcu arasında Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı.
2024 yılında 21 yaş altı en iyi 100 oyuncu CIES Futbol Gözlemevi tarafından açıklandı. Listeye ilk 10 arasında Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler ile Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız girmeyi başardı.
CIES ilk 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:
1- Barcelona: Lamin Yamal 180.9 milyon euro
2-Machester United: Alejandro Garnacho 114.8 milyon euro
3-PSG: Warren Zarre Emery 109 milyon euro
4-Manchester City: Savınho 101 milyon euro
5-PSG: Joao Neves 99.8 milyon euro
6-Real Madrid: Endrick Felipe 97.7 milyon euro
7-Manchester City: Rico Lewis 87.2 milyon euro
8-Real Madrid: Arda Güler 76.7 milyon euro
9-Manchester United:Kobbie Mainoo 74.8 milyon euro
10-Juventus: Kenan Yıldız 72.3 milyon euro