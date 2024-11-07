https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/21-yas-alti-en-degerli-futbolcular-listesi-aciklandi-ilk-10da-2-turk-futbolcu-var-1090149127.html

21 yaş altı en değerli futbolcular listesi açıklandı: İlk 10'da 2 Türk futbolcu var

21 yaş altı en değerli futbolcular listesi açıklandı: İlk 10'da 2 Türk futbolcu var

Sputnik Türkiye

CIES Futbol Gözlemevi 21 yaş altı piyasa değeri en yüksek 100 futbolcuyu yayınladı. 2024 yılında ilk 10 arasında Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler ile... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-07T18:40+0300

2024-11-07T18:40+0300

2024-11-07T18:40+0300

spor

futbol

futbolcu

futbolcular

arda güler

kenan yıldız

euro

euro/tl

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/1d/1072984946_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a656116ba83c2b18a10ec02a5bcc006c.jpg

CIES Futbol Gözlemevi 21 yaş altı piyasa değeri en yüksek 100 futbolcu arasında Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı.2024 yılında 21 yaş altı en iyi 100 oyuncu CIES Futbol Gözlemevi tarafından açıklandı. Listeye ilk 10 arasında Real Madrid'in Türk oyuncusu Arda Güler ile Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız girmeyi başardı.CIES ilk 10 futbolcu şu şekilde sıralandı:1- Barcelona: Lamin Yamal 180.9 milyon euro2-Machester United: Alejandro Garnacho 114.8 milyon euro3-PSG: Warren Zarre Emery 109 milyon euro4-Manchester City: Savınho 101 milyon euro5-PSG: Joao Neves 99.8 milyon euro6-Real Madrid: Endrick Felipe 97.7 milyon euro7-Manchester City: Rico Lewis 87.2 milyon euro8-Real Madrid: Arda Güler 76.7 milyon euro9-Manchester United:Kobbie Mainoo 74.8 milyon euro10-Juventus: Kenan Yıldız 72.3 milyon euro

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/borsada-en-cok-kazandiran-futbol-kulupleri-aciklandi-borsada-hangi-turk-kulup-kazandirdi-1089402934.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

futbol, futbolcu, futbolcular, arda güler, kenan yıldız, euro, euro/tl