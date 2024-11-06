https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/yol-vermeyen-surucunun-aracinin-lastiklerini-patlatti-1090100367.html
Yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini patlattı
Yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini patlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, kendisine yol vermeyen kişinin aracının lastiklerini bıçakla patlattı. Aracından inen sürücünün diğer aracın camlarına vurması... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T15:36+0300
2024-11-06T15:36+0300
2024-11-06T15:36+0300
türkiye
istanbul
trafik
lastik
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Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde iki sürücü, bir tarafına araçların park edildiği yolda otomobilleriyle karşı karşıya geldi.İki aracın yan yana geçemediği yolda, her iki sürücü de karşısındakinin geri gidip yol vermesini bekledi.Sürücülerden biri, aracından inerek diğer sürücüye geri gitmesini söyledi. Diğer sürücü ise aracını hareket ettirmedi.Bunun üzerine söz konusu sürücü, aracından inmeyen diğer sürücünün içinde olduğu aracın lastiklerini bıçakla patlattı.Olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta, aracından inen sürücünün diğer aracın camlarına vurması ve lastiklerini bıçakla patlattığı görülüyor.
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istanbul, trafik, lastik
Yol vermeyen sürücünün aracının lastiklerini patlattı
İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, kendisine yol vermeyen kişinin aracının lastiklerini bıçakla patlattı. Aracından inen sürücünün diğer aracın camlarına vurması ve lastiklerini bıçakla patlatması görüntülere yansıdı.
Beyoğlu Firuzağa Mahallesi'nde iki sürücü, bir tarafına araçların park edildiği yolda otomobilleriyle karşı karşıya geldi.
İki aracın yan yana geçemediği yolda, her iki sürücü de karşısındakinin geri gidip yol vermesini bekledi.
Sürücülerden biri, aracından inerek diğer sürücüye geri gitmesini söyledi. Diğer sürücü ise aracını hareket ettirmedi.
Bunun üzerine söz konusu sürücü, aracından inmeyen diğer sürücünün içinde olduğu aracın lastiklerini bıçakla patlattı.
Olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtta, aracından inen sürücünün diğer aracın camlarına vurması ve lastiklerini bıçakla patlattığı görülüyor.