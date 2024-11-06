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Batman Valiliği'nden açıklama: Belediye binası önündeki olaylarda 6 polis yaralandı, idari soruşturma başlatıldı
Batman Valiliği'nden açıklama: Belediye binası önündeki olaylarda 6 polis yaralandı, idari soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekilinin görevlendirilmesi sonrası belediye binası önünde çıkan olaylarda 6 polisin yaralandığı bildirildi... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T01:33+0300
2024-11-06T01:35+0300
türkiye
batman valiliği
belediye
belediye başkanı
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Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekilinin görevlendirildiği ifade edildi.Açıklamada, "Kararın ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 67 kişi gözaltına alındı" bilgisi verildi.Olaylarda, görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik de taşlı ve fiziki saldırılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "6 polisimiz yaralanmış olup, 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA zarar görmüştür. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir" denildi.5 belediye personeli hakkında soruşturma Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada dün anahtarlarını aldıkları belediyeye ait 5 toplu taşıma aracını belediye binası önüne park eden, araçlarda maddi hasara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen belediyede görevli Y.Ç, R.B, İ.K, M.E. ve R.S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Polislerin tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturmaValilik ayrıca Batman'da güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan gruba müdahale sonrası gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/-mardin-ve-batman-belediyelerine-kayyum-atandi-1089988627.html
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batman valiliği, belediye, belediye başkanı
batman valiliği, belediye, belediye başkanı

Batman Valiliği'nden açıklama: Belediye binası önündeki olaylarda 6 polis yaralandı, idari soruşturma başlatıldı

01:33 06.11.2024 (güncellendi: 01:35 06.11.2024)
© İHA / -AW323063 Batman Valiliği, kentte yaşanan olaylarda 6 polisin yaralandığı, 67 şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
 Batman Valiliği, kentte yaşanan olaylarda 6 polisin yaralandığı, 67 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© İHA / -AW323063
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Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekilinin görevlendirilmesi sonrası belediye binası önünde çıkan olaylarda 6 polisin yaralandığı bildirildi. Batman Valiliği gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekilinin görevlendirildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Kararın ardından protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 67 kişi gözaltına alındı" bilgisi verildi.
Olaylarda, görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik de taşlı ve fiziki saldırılarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "6 polisimiz yaralanmış olup, 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA zarar görmüştür. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

5 belediye personeli hakkında soruşturma

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada dün anahtarlarını aldıkları belediyeye ait 5 toplu taşıma aracını belediye binası önüne park eden, araçlarda maddi hasara neden olan ve trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen belediyede görevli Y.Ç, R.B, İ.K, M.E. ve R.S. hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Polislerin tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma

Valilik ayrıca Batman'da güvenlik güçlerine taş atan ve fiziki saldırıda bulunan gruba müdahale sonrası gözaltına alma işlemleri yapılırken polis memurlarının tutum ve davranışlarıyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
POLİTİKA
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
4 Kasım, 07:36
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