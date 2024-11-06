https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/yeniden-refah-partili-kilic-sistemin-de-koalisyonun-da-surdurulmesi-artik-mumkun-degildir-1090110561.html

Yeniden Refah Partili Kılıç: Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir

Yeniden Refah Partili Kılıç: Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, erken seçimle ilgili görüşleri üzerine hatırlatma yaparak "Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T20:29+0300

2024-11-06T20:29+0300

2024-11-06T20:30+0300

politika

yeniden refah partisi

suat kılıç

koalisyon

erken seçim

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.Konuşmasında erken seçimle ilgili "Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir. Erken genel seçim kapıdadır. Çare, kapıdaki erken seçime kapıyı açmaktır" diyen Kılıç şunları söyledi:Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine atama yapılmasının yasal dayanaktan yoksun olduğunu dile getiren Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:Kılıç ayrıca parti olarak İstanbul'a her zamankinden daha fazla zaman ayırmayı, kenti köşe bucak dolaşmayı kararlaştırdıklarını ve yarından itibaren Genel Başkan Fatih Erbakan liderliğinde olası bir erken genel seçim ihtimaline yönelik organize çalışmalarının startını verdiklerini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ozgur-ozel-yoku-kaldiracagiz-1090097018.html

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yeniden refah partisi, suat kılıç, koalisyon, erken seçim