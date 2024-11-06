https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/yeniden-refah-partili-kilic-sistemin-de-koalisyonun-da-surdurulmesi-artik-mumkun-degildir-1090110561.html
Yeniden Refah Partili Kılıç: Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir
Yeniden Refah Partili Kılıç: Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, erken seçimle ilgili görüşleri üzerine hatırlatma yaparak "Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T20:29+0300
2024-11-06T20:29+0300
2024-11-06T20:30+0300
politika
yeniden refah partisi
suat kılıç
koalisyon
erken seçim
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.Konuşmasında erken seçimle ilgili "Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir. Erken genel seçim kapıdadır. Çare, kapıdaki erken seçime kapıyı açmaktır" diyen Kılıç şunları söyledi:Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine atama yapılmasının yasal dayanaktan yoksun olduğunu dile getiren Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:Kılıç ayrıca parti olarak İstanbul'a her zamankinden daha fazla zaman ayırmayı, kenti köşe bucak dolaşmayı kararlaştırdıklarını ve yarından itibaren Genel Başkan Fatih Erbakan liderliğinde olası bir erken genel seçim ihtimaline yönelik organize çalışmalarının startını verdiklerini açıkladı.
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yeniden refah partisi, suat kılıç, koalisyon, erken seçim
yeniden refah partisi, suat kılıç, koalisyon, erken seçim
Yeniden Refah Partili Kılıç: Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir
20:29 06.11.2024 (güncellendi: 20:30 06.11.2024)
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, erken seçimle ilgili görüşleri üzerine hatırlatma yaparak "Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir. Erken genel seçim kapıdadır" dedi. Kılıç, belediye başkanları yerine kayyum atanması gündeminin hayat pahalılığının üzerine bir şal gibi örtüldüğünü söyledi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.
Konuşmasında erken seçimle ilgili "Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir. Erken genel seçim kapıdadır. Çare, kapıdaki erken seçime kapıyı açmaktır" diyen Kılıç şunları söyledi:
"Türkiye'nin, bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak gücü kalmamıştır. Sorunların sebebi olan bu sistem, Türkiye'yi ekonomi ve siyasette hipertansiyona mahkum etmiştir. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon dahil tüm sorunların kaynağı olan bu sistemin çözüm üretmesi de mümkün görünmemektedir."
Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine atama yapılmasının yasal dayanaktan yoksun olduğunu dile getiren Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:
"Maalesef bu çetin gündem, hayat pahalılığının, geçim darlığının üzerine bir şal gibi örtülmüştür. İktidarın en büyük maharetinin gündem değiştirmek olduğu aşikardır. Türkiye'nin öncelikli gündemi açlıktır, yoksulluktur. Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Asgari ücret yeni yılda 35 bin lira olmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücrete göre ayarlanmalıdır."
Kılıç ayrıca parti olarak İstanbul'a her zamankinden daha fazla zaman ayırmayı, kenti köşe bucak dolaşmayı kararlaştırdıklarını ve yarından itibaren Genel Başkan Fatih Erbakan liderliğinde olası bir erken genel seçim ihtimaline yönelik organize çalışmalarının startını verdiklerini açıkladı.