https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/yener-turkiye-icin-elektronik-oylamanin-getirisi-nedir-goturusu-nedir-bizzat-gozlemleyerek-calisma-1090071732.html

Yener: 'Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir' bizzat gözlemleyerek çalışma içine gireceğiz

Yener: 'Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir' bizzat gözlemleyerek çalışma içine gireceğiz

Sputnik Türkiye

Başkanlık seçimleri için ABD'de bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye için elektronik oylamanın artıları ve eksilerinin ne olacağına bilgi... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T02:48+0300

2024-11-06T02:48+0300

2024-11-06T02:50+0300

türkiye

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

ahmet yener

abd

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ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 Kasım'dan bu yana ABD'de olduklarını söyleyen YSK Başkanı Ahmet Yener, "Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi.Yener, gözlemde bulundukları okullarda görevlilerin kendilerine seçim sisteminin nasıl olduğunu, oy verme işlemlerinin hangi aşamalarda gerçekleştirildiğini ayrıntılı şekilde anlattıklarını ifade etti.YSK olarak ilk kez ABD seçimlerini kendisi ve YSK Üyesi Ali Ürker ile gözlemlediklerini belirten Yener şunları söyledi:Ahmet Yener, ABD'de elektronik oylama sisteminin nasıl gerçekleştiğini bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirterek, ABD'de posta yoluyla da oy kullanıldığını anımsattı.Yener, dünyanın değişik yerlerinde seçimleri gözlemlediklerini de hatırlattı ve 2024'te Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Venezüella ve Rusya gibi ülkelerde seçim gözlemlerinde bulunulduğunu dile getirdi.'Takdir nihayetinde parlamentonundur'YSK Başkanı Yener ABD seçimlerinde gerçekleştirdikleri gözlemler sonucu elektronik oylamanın getirisi ve götürüsünü değerlendirmenin mümkün olduğunu şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ysk-baskani-yener-abd-baskanlik-secimleri-icin-washingtonda-1090025958.html

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener, abd