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Yener: 'Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir' bizzat gözlemleyerek çalışma içine gireceğiz
Yener: 'Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir' bizzat gözlemleyerek çalışma içine gireceğiz
Sputnik Türkiye
Başkanlık seçimleri için ABD'de bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye için elektronik oylamanın artıları ve eksilerinin ne olacağına bilgi... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T02:48+0300
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ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
ahmet yener
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ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 Kasım'dan bu yana ABD'de olduklarını söyleyen YSK Başkanı Ahmet Yener, "Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi.Yener, gözlemde bulundukları okullarda görevlilerin kendilerine seçim sisteminin nasıl olduğunu, oy verme işlemlerinin hangi aşamalarda gerçekleştirildiğini ayrıntılı şekilde anlattıklarını ifade etti.YSK olarak ilk kez ABD seçimlerini kendisi ve YSK Üyesi Ali Ürker ile gözlemlediklerini belirten Yener şunları söyledi:Ahmet Yener, ABD'de elektronik oylama sisteminin nasıl gerçekleştiğini bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirterek, ABD'de posta yoluyla da oy kullanıldığını anımsattı.Yener, dünyanın değişik yerlerinde seçimleri gözlemlediklerini de hatırlattı ve 2024'te Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Venezüella ve Rusya gibi ülkelerde seçim gözlemlerinde bulunulduğunu dile getirdi.'Takdir nihayetinde parlamentonundur'YSK Başkanı Yener ABD seçimlerinde gerçekleştirdikleri gözlemler sonucu elektronik oylamanın getirisi ve götürüsünü değerlendirmenin mümkün olduğunu şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ysk-baskani-yener-abd-baskanlik-secimleri-icin-washingtonda-1090025958.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener, abd
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ahmet yener, abd

Yener: 'Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir' bizzat gözlemleyerek çalışma içine gireceğiz

02:48 06.11.2024 (güncellendi: 02:50 06.11.2024)
© AA / Celal GüneşYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener,
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AA / Celal Güneş
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Başkanlık seçimleri için ABD'de bulunan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Türkiye için elektronik oylamanın artıları ve eksilerinin ne olacağına bilgi edinebilmek amacıyla ABD seçimlerini bizzat gözlemlediklerini belirtti.
ABD Ulusal Seçim Destek Komisyonu'nun davetlisi olarak 3 Kasım'dan bu yana ABD'de olduklarını söyleyen YSK Başkanı Ahmet Yener, "Şu ana kadar gayet rahat bir şekilde seçimlerin gerçekleştiğini görmekteyiz" dedi.
Yener, gözlemde bulundukları okullarda görevlilerin kendilerine seçim sisteminin nasıl olduğunu, oy verme işlemlerinin hangi aşamalarda gerçekleştirildiğini ayrıntılı şekilde anlattıklarını ifade etti.
YSK olarak ilk kez ABD seçimlerini kendisi ve YSK Üyesi Ali Ürker ile gözlemlediklerini belirten Yener şunları söyledi:
"Biz buradaki gözlemlerimizi Türkiye'ye döndükten sonra kurulumuzda değerlendirilip ABD'deki seçim sistemlerinin bizdeki seçim sistemine yansıması ne olur değerlendirmesinde bulunacağız."
Ahmet Yener, ABD'de elektronik oylama sisteminin nasıl gerçekleştiğini bizzat yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını belirterek, ABD'de posta yoluyla da oy kullanıldığını anımsattı.
Yener, dünyanın değişik yerlerinde seçimleri gözlemlediklerini de hatırlattı ve 2024'te Azerbaycan, Bosna Hersek, Maldivler, Gürcistan, Moldova, Kazakistan, Özbekistan, Venezüella ve Rusya gibi ülkelerde seçim gözlemlerinde bulunulduğunu dile getirdi.

'Takdir nihayetinde parlamentonundur'

YSK Başkanı Yener ABD seçimlerinde gerçekleştirdikleri gözlemler sonucu elektronik oylamanın getirisi ve götürüsünü değerlendirmenin mümkün olduğunu şöyle anlattı:
"Türkiye için elektronik oylamanın getirisi nedir, götürüsü nedir? Yerinde bizzat gözlemleyerek biz de dönüşte bunları değerlendirip buna göre bir çalışma içerisine gireceğiz ki daha önceden de YSK'nin bu konuda çalışmaları var. Buradan edindiğimiz izlenimlerle birlikte, elektronik seçim sistemiyle ilgili dünyanın değişik yerlerindeki sistemleri de inceleyip ona göre Türkiye koşullarına uygun olanın ne olduğunu değerlendireceğiz. Tabii son nokta, bu konuda yasal düzenleme gerektiren bir husus. Biz sadece kurum olarak buna ilişkin ön çalışmalarımızı yapacağız. Takdir nihayetinde parlamentonundur."
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2024
DÜNYA
YSK Başkanı Yener ABD başkanlık seçimleri için Washington’da
4 Kasım, 23:37
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