https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ysk-baskani-yener-abd-baskanlik-secimleri-icin-washingtonda-1090025958.html
YSK Başkanı Yener ABD başkanlık seçimleri için Washington’da
YSK Başkanı Yener ABD başkanlık seçimleri için Washington’da
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ABD'deki başkanlık seçimlerini gözlemlemek için Washington’a gitti. Yener'e Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ali Ürker... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T23:37+0300
2024-11-04T23:37+0300
2024-11-04T23:38+0300
dünya
ahmet yener
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
abd
abd seçimleri
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YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, ABD'de yarın yapılacak olan başkanlık seçimi için Washington’a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonu’nu ziyaret edecek olan YSK heyetinin, seçime ilişkin çalışmalar yürüten diğer kurumları da ziyaret ederek, tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdde-secimlere-saatler-kala-trump-ve-harris-bas-basa-1090025458.html
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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, abd, abd seçimleri
ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, abd, abd seçimleri
YSK Başkanı Yener ABD başkanlık seçimleri için Washington’da
23:37 04.11.2024 (güncellendi: 23:38 04.11.2024)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ABD'deki başkanlık seçimlerini gözlemlemek için Washington’a gitti. Yener'e Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ali Ürker de eşlik ediyor.
YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, ABD'de yarın yapılacak olan başkanlık seçimi için Washington’a bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonu’nu ziyaret edecek olan YSK heyetinin, seçime ilişkin çalışmalar yürüten diğer kurumları da ziyaret ederek, tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyeceği bildirildi.