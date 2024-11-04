https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/ysk-baskani-yener-abd-baskanlik-secimleri-icin-washingtonda-1090025958.html

YSK Başkanı Yener ABD başkanlık seçimleri için Washington’da

YSK Başkanı Yener ABD başkanlık seçimleri için Washington’da

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ABD'deki başkanlık seçimlerini gözlemlemek için Washington’a gitti. Yener'e Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Ali Ürker... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T23:37+0300

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abd seçimleri

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YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, ABD'de yarın yapılacak olan başkanlık seçimi için Washington’a bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında Federal Seçim Komisyonu’nu ziyaret edecek olan YSK heyetinin, seçime ilişkin çalışmalar yürüten diğer kurumları da ziyaret ederek, tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyeceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/abdde-secimlere-saatler-kala-trump-ve-harris-bas-basa-1090025458.html

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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, abd, abd seçimleri