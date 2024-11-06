https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/yavuz-agiralioglu-anahtar-partiyi-kurmadan-evvel-yuzde-8-oy-oranimiz-cikti-1090111582.html

Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti'yi kurmadan evvel yüzde 8 oy oranımız çıktı

Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti'yi kurmadan evvel yüzde 8 oy oranımız çıktı

Sputnik Türkiye

Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, partiyi kurmadan önce yaptırdıkları anket... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T21:22+0300

2024-11-06T21:22+0300

2024-11-06T21:34+0300

türkiye

yavuz ağıralioğlu

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Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TV100' kanalında yaptığı açıklamalarda Anahtar Parti'yi kurmadan evvel yüzde 8 oy oranının olduğunu söyledi. Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı: Değil kendisi, sevenleri bile nefes alamazAğıralioğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı hakkında konuştu. Ağıralioğlu, "Bence en mukaddes yerlerden biri de TBMM’dir. Buraya hiçbir alçaklık, namussuzluk giremez. Burada devlet millet düşmanları nefes almamalıdır. Burası kirletilecek bir yer değildir. Burası da bizim millet irademizin kıblesidir. Burada devletine ve milletine suikast etmiş bir alçak nefes alamaz. Değil kendisi sevenleri bile nefes alamaz" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/yavuz-agiralioglu-a-partiyi-kurdu-a-harfinin-anlami-ne-neden-a-parti-1089756634.html

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yavuz ağıralioğlu