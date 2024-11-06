https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/yavuz-agiralioglu-anahtar-partiyi-kurmadan-evvel-yuzde-8-oy-oranimiz-cikti-1090111582.html
Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti'yi kurmadan evvel yüzde 8 oy oranımız çıktı
Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti'yi kurmadan evvel yüzde 8 oy oranımız çıktı
Sputnik Türkiye
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, partiyi kurmadan önce yaptırdıkları anket... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T21:22+0300
2024-11-06T21:22+0300
2024-11-06T21:34+0300
türkiye
yavuz ağıralioğlu
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Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TV100' kanalında yaptığı açıklamalarda Anahtar Parti'yi kurmadan evvel yüzde 8 oy oranının olduğunu söyledi. Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı: Değil kendisi, sevenleri bile nefes alamazAğıralioğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı hakkında konuştu. Ağıralioğlu, "Bence en mukaddes yerlerden biri de TBMM’dir. Buraya hiçbir alçaklık, namussuzluk giremez. Burada devlet millet düşmanları nefes almamalıdır. Burası kirletilecek bir yer değildir. Burası da bizim millet irademizin kıblesidir. Burada devletine ve milletine suikast etmiş bir alçak nefes alamaz. Değil kendisi sevenleri bile nefes alamaz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/yavuz-agiralioglu-a-partiyi-kurdu-a-harfinin-anlami-ne-neden-a-parti-1089756634.html
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Yavuz Ağıralioğlu: Anahtar Parti'yi kurmadan evvel yüzde 8 oy oranımız çıktı
21:22 06.11.2024 (güncellendi: 21:34 06.11.2024)
Ayrıntılar geliyor
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu, partiyi kurmadan önce yaptırdıkları anket çalışmalarında yüzde 8 oy oranlarının olduğunu açıkladı.
Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TV100' kanalında yaptığı açıklamalarda Anahtar Parti'yi kurmadan evvel yüzde 8 oy oranının olduğunu söyledi.
Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı: Değil kendisi, sevenleri bile nefes alamaz
Ağıralioğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısı hakkında konuştu. Ağıralioğlu, "Bence en mukaddes yerlerden biri de TBMM’dir. Buraya hiçbir alçaklık, namussuzluk giremez. Burada devlet millet düşmanları nefes almamalıdır. Burası kirletilecek bir yer değildir. Burası da bizim millet irademizin kıblesidir. Burada devletine ve milletine suikast etmiş bir alçak nefes alamaz. Değil kendisi sevenleri bile nefes alamaz" şeklinde konuştu.