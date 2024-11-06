https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ulastirma-bakani-uraloglu-acikladi-119-teror-yandasi-hesaba-erisim-engeli-getirildi-1090107765.html

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: '119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirildi'

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: '119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirildi'

Sputnik Türkiye

Sosyal medya mecralarının Türkiye'nin kanunlarına uymalarını sağladıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 119 terör yandaşı hesaba erişim... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T18:30+0300

2024-11-06T18:30+0300

2024-11-06T18:30+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

internet

erişim engeli

siber güvenlik

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İstanbul'da temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son bir haftada 409 bin 736 adet zararlı internet adresine ulaşmak isteyen yaklaşık 141 milyon erişimin engellendiğini belirtti. Terör örgütlerine ait hesapları, internet sitelerini ve bu örgütler lehine propaganda yapan tüm içerikleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik" dedi.Siber tehditlere karşı etkin mücadele sürdürüyoruz Son bir haftada toplam 409 bin 736 adet zararlı internet adresine ulaşmak isteyen yaklaşık 141 milyon erişimin engellendiğini ifade eden Uraloğlu, “Bin 915 adet ağ saldırısı da USOM'a raporlanmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Yaptığımız çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 109 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ederek altyapı seviyesinde erişimlerini engelledik. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıları önledik. Bugün; uluslararası telekomünikasyon birliği tarafından hazırlanan Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre ülkemiz Avrupa'da 6. sırada, dünya genelinde ise 11. sıradadır” dedi.Sosyal medya platformlarında terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda da etkin bir yaklaşım sergilediklerini kaydeden Uraloğlu şunları söyledi:

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, internet, erişim engeli, siber güvenlik