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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: '119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirildi'
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: '119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirildi'
Sputnik Türkiye
Sosyal medya mecralarının Türkiye'nin kanunlarına uymalarını sağladıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 119 terör yandaşı hesaba erişim... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T18:30+0300
2024-11-06T18:30+0300
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
internet
erişim engeli
siber güvenlik
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İstanbul'da temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son bir haftada 409 bin 736 adet zararlı internet adresine ulaşmak isteyen yaklaşık 141 milyon erişimin engellendiğini belirtti. Terör örgütlerine ait hesapları, internet sitelerini ve bu örgütler lehine propaganda yapan tüm içerikleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik" dedi.Siber tehditlere karşı etkin mücadele sürdürüyoruz Son bir haftada toplam 409 bin 736 adet zararlı internet adresine ulaşmak isteyen yaklaşık 141 milyon erişimin engellendiğini ifade eden Uraloğlu, “Bin 915 adet ağ saldırısı da USOM'a raporlanmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Yaptığımız çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 109 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ederek altyapı seviyesinde erişimlerini engelledik. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıları önledik. Bugün; uluslararası telekomünikasyon birliği tarafından hazırlanan Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre ülkemiz Avrupa'da 6. sırada, dünya genelinde ise 11. sıradadır” dedi.Sosyal medya platformlarında terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda da etkin bir yaklaşım sergilediklerini kaydeden Uraloğlu şunları söyledi:
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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, internet, erişim engeli, siber güvenlik
ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, internet, erişim engeli, siber güvenlik

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu açıkladı: '119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirildi'

18:30 06.11.2024
bakan uraloğlu
bakan uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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Sosyal medya mecralarının Türkiye'nin kanunlarına uymalarını sağladıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdiklerini belirtti.
İstanbul'da temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son bir haftada 409 bin 736 adet zararlı internet adresine ulaşmak isteyen yaklaşık 141 milyon erişimin engellendiğini belirtti. Terör örgütlerine ait hesapları, internet sitelerini ve bu örgütler lehine propaganda yapan tüm içerikleri yakından takip ettiklerini dile getiren Bakan Uraloğlu, "119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik" dedi.

Siber tehditlere karşı etkin mücadele sürdürüyoruz

Son bir haftada toplam 409 bin 736 adet zararlı internet adresine ulaşmak isteyen yaklaşık 141 milyon erişimin engellendiğini ifade eden Uraloğlu, “Bin 915 adet ağ saldırısı da USOM'a raporlanmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Yaptığımız çalışmalar kapsamında, 2024 yılında 109 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit ederek altyapı seviyesinde erişimlerini engelledik. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıları önledik. Bugün; uluslararası telekomünikasyon birliği tarafından hazırlanan Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre ülkemiz Avrupa'da 6. sırada, dünya genelinde ise 11. sıradadır dedi.

Sosyal medya platformlarında terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda da etkin bir yaklaşım sergilediklerini kaydeden Uraloğlu şunları söyledi:
“Sosyal medya mecralarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymalarını sağlıyoruz. PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesapları, internet sitelerini ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikleri de yakından takip ediyor ve erişim engeli getiriyoruz. 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik. Kahraman güvenlik güçlerimiz vatan topraklarında teröre nasıl geçit vermiyorsa biz de dijital dünyada aynı kararlılıkla terör hesaplarına geçit vermiyoruz. Asla da bu kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz."
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