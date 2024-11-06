https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ukraynali-esir-asker-anlatti-komutan-geri-cekilenleri-vurma-emrini-verdi-1090089669.html
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Komutan geri çekilenleri vurma emrini verdi’
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Komutan geri çekilenleri vurma emrini verdi’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde teslim olan Ukraynalı asker Vladimir Nikolenko, Ukraynalı komutanların askerlerin geri çekilmesi durumunda onlara ateş açma yönünde... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T12:00+0300
2024-11-06T12:00+0300
2024-11-06T12:00+0300
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Kiev rejiminin, Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni ele geçirme girişiminin başarısız bir macera olduğunun farkına vararak silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı günden güne artıyor. Ukrayna’nın 17. Tank Tugayı'ndan bir tüfekçi-sağlıkçı olan Vladimir Nikolenko da bu tür askerlerden biri.Sputnik’e konuşan Ukraynalı esir, cephede yaşadıklarını anlattı. Nikolenko, Ukraynalı komutanların Rus ordusunun ilerleyişi karşısında son çare olarak geri çekilen askerleri vurma emrine başvurduğunu anlattı.Ukraynalı komutanların tam bir rezalet olduğunu söyleyen esir, “Telsizden diğer mevzilere nasıl saldırıldığını duyduk. Komutanımız da, ‘Geri çekilirseniz kendi askerleriniz tarafından vurulursunuz’ uyarısını yaptı. Bu çok aşırıydı. Onlara, gizlenecek, gidecek yer bulamadığımızı söyledik. Komutanımız da, ‘Geri çekilirsen kendi arkadaşlarınız sizi vuracak’ dedi. Böyle defalarca oldu” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 30 bin asker kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı askerlerden tamamen temizleneceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rus-askerler-ukrayna-ordusuna-ait-10dan-fazla-vurulan-askeri-araci-tahliye-etti-1090088600.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, esir, rusya, kursk, kursk bölgesi
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Komutan geri çekilenleri vurma emrini verdi’
Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde teslim olan Ukraynalı asker Vladimir Nikolenko, Ukraynalı komutanların askerlerin geri çekilmesi durumunda onlara ateş açma yönünde emir verdiğini belirtti.
Kiev rejiminin, Rusya’nın Kursk Bölgesi’ni ele geçirme girişiminin başarısız bir macera olduğunun farkına vararak silah bırakıp teslim olan Ukraynalı asker sayısı günden güne artıyor. Ukrayna’nın 17. Tank Tugayı'ndan bir tüfekçi-sağlıkçı olan Vladimir Nikolenko da bu tür askerlerden biri.
Sputnik’e konuşan Ukraynalı esir, cephede yaşadıklarını anlattı. Nikolenko, Ukraynalı komutanların Rus ordusunun ilerleyişi karşısında son çare olarak geri çekilen askerleri vurma emrine başvurduğunu anlattı.
Ukraynalı komutanların tam bir rezalet olduğunu söyleyen esir, “Telsizden diğer mevzilere nasıl saldırıldığını duyduk. Komutanımız da, ‘Geri çekilirseniz kendi askerleriniz tarafından vurulursunuz’ uyarısını yaptı. Bu çok aşırıydı. Onlara, gizlenecek, gidecek yer bulamadığımızı söyledik. Komutanımız da, ‘Geri çekilirsen kendi arkadaşlarınız sizi vuracak’ dedi. Böyle defalarca oldu” ifadesini kullandı.
Ukrayna ordusu, 6 Ağustos’ta Kursk Bölgesi’ndeki toprakları ele geçirme amacıyla saldırıya geçmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna ordu birliklerinin ilerleyişinin durdurulduğunu açıklamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği son bilgiye göre, Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki çatışmalarda bugüne kadar yaklaşık 30 bin asker kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk Bölgesi'nin Ukraynalı askerlerden tamamen temizleneceğini açıklamıştı.