https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rus-askerler-ukrayna-ordusuna-ait-10dan-fazla-vurulan-askeri-araci-tahliye-etti-1090088600.html

Rus askerler Ukrayna ordusuna ait 10’dan fazla vurulan askeri aracı tahliye etti

Rus askerler Ukrayna ordusuna ait 10’dan fazla vurulan askeri aracı tahliye etti

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Yug (Güney) Askeri Grubu’nun tahliye müfrezesi, savaş alanından... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T11:21+0300

2024-11-06T11:21+0300

2024-11-06T11:31+0300

ukrayna krizi

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rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

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Tahliye müfrezesinin Student kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Şu anda yabancı teçhizatın toplanma noktasındayız. Bu ABD yapımı bir MaxxPro zırhlı personel taşıyıcı. Birkaç tane Alman yapımı Marder piyade muharebe aracımız da var. Hepsi tugayımız tarafından Pokrovskiy (Krasnoarmeysk) istikametinde imha edildi. Bu istikametten yaklaşık 10 yabancı yapım teçhizat tugayımız tarafından tahliye edildi” ifadesini kullandı.Tahliye çalışmalarının savaş alanındaki duruma göre ve genelde geceleri yapıldığını söyleyen Student, “Başlangıçta teknik keşif, sonra mühendislik keşfi yapıyoruz, ardından araçların tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Düşman ateşine maruz kaldığımız anlar da oldu” diye anlattı.Yabancı askeri teçhizatın bu araziye uygun olmadığını kaydeden komutan, “Ağır, hantal ve manevra kabiliyeti yok” diye kaydetti.Student, “Dedelerimiz bizi 1945'te savundu. Ama bu 21. yüzyılda bir kez daha başımıza geldi. Bu Alman haçları Rus topraklarımızda boy gösterdi. Ama bir şey olmaz, zafer bizim olacak ve topraklarımıza gelen her şey aynı şekilde yok edilecek” diye ekledi.Kiev rejiminin 2016’da Pokrovsk adını verdiği Krasnoarmeysk şehri, Donbass’ta Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor ve Donetsk’in 66 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, abd, almanya, askeri teçhizat