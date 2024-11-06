https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rus-askerler-ukrayna-ordusuna-ait-10dan-fazla-vurulan-askeri-araci-tahliye-etti-1090088600.html
Rus askerler Ukrayna ordusuna ait 10’dan fazla vurulan askeri aracı tahliye etti
Rus askerler Ukrayna ordusuna ait 10’dan fazla vurulan askeri aracı tahliye etti
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Yug (Güney) Askeri Grubu’nun tahliye müfrezesi, savaş alanından... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T11:21+0300
2024-11-06T11:21+0300
2024-11-06T11:31+0300
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Tahliye müfrezesinin Student kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Şu anda yabancı teçhizatın toplanma noktasındayız. Bu ABD yapımı bir MaxxPro zırhlı personel taşıyıcı. Birkaç tane Alman yapımı Marder piyade muharebe aracımız da var. Hepsi tugayımız tarafından Pokrovskiy (Krasnoarmeysk) istikametinde imha edildi. Bu istikametten yaklaşık 10 yabancı yapım teçhizat tugayımız tarafından tahliye edildi” ifadesini kullandı.Tahliye çalışmalarının savaş alanındaki duruma göre ve genelde geceleri yapıldığını söyleyen Student, “Başlangıçta teknik keşif, sonra mühendislik keşfi yapıyoruz, ardından araçların tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Düşman ateşine maruz kaldığımız anlar da oldu” diye anlattı.Yabancı askeri teçhizatın bu araziye uygun olmadığını kaydeden komutan, “Ağır, hantal ve manevra kabiliyeti yok” diye kaydetti.Student, “Dedelerimiz bizi 1945'te savundu. Ama bu 21. yüzyılda bir kez daha başımıza geldi. Bu Alman haçları Rus topraklarımızda boy gösterdi. Ama bir şey olmaz, zafer bizim olacak ve topraklarımıza gelen her şey aynı şekilde yok edilecek” diye ekledi.Kiev rejiminin 2016’da Pokrovsk adını verdiği Krasnoarmeysk şehri, Donbass’ta Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor ve Donetsk’in 66 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.
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rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, abd, almanya, askeri teçhizat
rusya, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, abd, almanya, askeri teçhizat
Rus askerler Ukrayna ordusuna ait 10’dan fazla vurulan askeri aracı tahliye etti
11:21 06.11.2024 (güncellendi: 11:31 06.11.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde faaliyet gösteren Yug (Güney) Askeri Grubu’nun tahliye müfrezesi, savaş alanından tahliye edilen aralarında ABD yapımı MaxxPro ve Alman yapımı Marder zırhlı savaş araçlarının olduğu 10’dan fazla vurulan askeri teçhizatı gösterdi.
Tahliye müfrezesinin Student kod adlı komutanı, Sputnik’e açıklamasında, “Şu anda yabancı teçhizatın toplanma noktasındayız. Bu ABD yapımı bir MaxxPro zırhlı personel taşıyıcı. Birkaç tane Alman yapımı Marder piyade muharebe aracımız da var. Hepsi tugayımız tarafından Pokrovskiy (Krasnoarmeysk) istikametinde imha edildi. Bu istikametten yaklaşık 10 yabancı yapım teçhizat tugayımız tarafından tahliye edildi” ifadesini kullandı.
Tahliye çalışmalarının savaş alanındaki duruma göre ve genelde geceleri yapıldığını söyleyen Student, “Başlangıçta teknik keşif, sonra mühendislik keşfi yapıyoruz, ardından araçların tahliyesini gerçekleştiriyoruz. Düşman ateşine maruz kaldığımız anlar da oldu” diye anlattı.
Yabancı askeri teçhizatın bu araziye uygun olmadığını kaydeden komutan, “Ağır, hantal ve manevra kabiliyeti yok” diye kaydetti.
Student, “Dedelerimiz bizi 1945'te savundu. Ama bu 21. yüzyılda bir kez daha başımıza geldi. Bu Alman haçları Rus topraklarımızda boy gösterdi. Ama bir şey olmaz, zafer bizim olacak ve topraklarımıza gelen her şey aynı şekilde yok edilecek” diye ekledi.
Kiev rejiminin 2016’da Pokrovsk adını verdiği Krasnoarmeysk şehri, Donbass’ta Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor ve Donetsk’in 66 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.