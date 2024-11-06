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Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de dün gece en soğuk yer Erzurum'un Palandöken Dağı'nda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Termometreler Palandöken'de eksi 13.5'i gösterdi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T10:47+0300
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erzurum
doğu anadolu
kar yağışı
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de bir yanda batıdaki yerleşim alanlarında 30 derecelerin üstünde sıcaklıklar yaşanırken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde kış hem kar hem de soğuk ile yüzünü göstermeye başladı. Türkiye'nin en soğuk yeriMeteoroloji dün gece Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde eksi 13.5 derece sıcaklık ölçtü. Palandöken’den sonra ülkemizde dün gece kaydedilen en düşük sıcaklar ise; Gümüşhane Torul Zigana Kayak Merkezi eksi 13.1 Erzurum Tekman Hacıömer köyü eksi 12.7, Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası eksi 12.3 ve Sivas İmranlı eksi 12.2 şeklinde oldu.Palandöken’de geçtiğimiz haftalarda yağan kar halen dururken, kayak merkezinde soğuk havayı fırsat bilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri suni karlamaya başladı. Palandöken’deki bazı çeşmelerin ve derelerin de soğuğun etkisiyle buz tuttuğu görüldü. Meteoroloji önümüzdeki günlerde Erzurum ve çevresinde sıcaklıkların eksi derecelerde devam edeceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/meteorolojiden-kritik-saganak-uyarisi-polar-vortex-sisteminin-bozulmasi-ulkemizi-etkileyebilir-1090076333.html
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erzurum, doğu anadolu, kar yağışı
erzurum, doğu anadolu, kar yağışı

Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu: Kar yağışı etkisini sürdürüyor

10:47 06.11.2024
© İHAErzurum
Erzurum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© İHA
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Türkiye'de dün gece en soğuk yer Erzurum'un Palandöken Dağı'nda bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi oldu. Termometreler Palandöken'de eksi 13.5'i gösterdi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye'de bir yanda batıdaki yerleşim alanlarında 30 derecelerin üstünde sıcaklıklar yaşanırken Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde kış hem kar hem de soğuk ile yüzünü göstermeye başladı.

Türkiye'nin en soğuk yeri

Meteoroloji dün gece Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi'nde eksi 13.5 derece sıcaklık ölçtü. Palandöken’den sonra ülkemizde dün gece kaydedilen en düşük sıcaklar ise; Gümüşhane Torul Zigana Kayak Merkezi eksi 13.1 Erzurum Tekman Hacıömer köyü eksi 12.7, Rize Çamlıhemşin Palovit Yaylası eksi 12.3 ve Sivas İmranlı eksi 12.2 şeklinde oldu.
Palandöken’de geçtiğimiz haftalarda yağan kar halen dururken, kayak merkezinde soğuk havayı fırsat bilen Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkilileri suni karlamaya başladı. Palandöken’deki bazı çeşmelerin ve derelerin de soğuğun etkisiyle buz tuttuğu görüldü.
Meteoroloji önümüzdeki günlerde Erzurum ve çevresinde sıcaklıkların eksi derecelerde devam edeceğini açıkladı.
Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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Meteoroloji'den kritik sağanak uyarısı: ‘Polar vortex sisteminin bozulması ülkemizi etkileyebilir’
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