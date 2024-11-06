https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/turkiye-narin-guran-davasini-bekliyor-saniklar-yarin-ilk-kez-hakim-karsisina-cikacak-1090095270.html
Türkiye, Narin Güran cinayeti davasını bekliyor: Sanıklar yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak
Türkiye, Narin Güran cinayeti davasını bekliyor: Sanıklar yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası yarın başlayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak olan anne, amca... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T14:06+0300
2024-11-06T14:06+0300
2024-11-06T14:08+0300
türkiye
narin güran
diyarbakır
cinayet
çocuk cinayeti
salim güran
enes güran
yüksel güran
nevzat bahtiyar
diyarbakır cumhuriyet başsavcılığı
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Türkiye'de gözler yarın Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ilk duruşmasına çevrilecek. Duruşmada, Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkacaklar. Dava öncesinde Diyarbakır Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bariyerler yerleştirildi. Küçük kızın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, 'neden öldürüldüğünün belirlenemediği' vurgusu dikkat çekmişti. Tüm Türkiye Narin'i beklemiştiNarin Güran, Türkiye'nin gündemine 21 Ağustos'ta 'kayıp' haberiyle oturdu. İlk günden itibaren en çok konuşulan konu oldu. Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde kayıplara karışan küçük kızı bulabilmek için bölgede dağ taş arandı ve kötü haber tam19 gün sonra geldi. Narin'in cansız bedeni köyün yakınlarındaki dere yatağında bulundu. Arama çalışmaları sürerken bir yandan da soruşturma devam etti. Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Tutuklu 4 sanık, yarın hakim karşısına çıkacakDiyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın yarınki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi.Narin nasıl öldürüldü?Narin'in İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemesinde 'boğularak' öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Küçük kızın vücudunda ise herhangi bir DNA izine rastlanmamıştı. İddianamede de nihai rapora ilişkin de “Çocuğun ölümü 21 Ağustos'ta meydana gelmiştir. Çocuğun ağız-burun kapanması ve boyuna yönelik basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün 'Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu' hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir” denildi.Narin Güran'ı neden öldürdüler? Narin Güran'ı kim öldürdü?Küçük kızın neden öldürüldüğüyle ilgili iddianamede şunlar yer aldı: İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında da şu ifadelere yer verildi: Adlliye'de geniş güvenlik önlemleri alındı Öte yandan Diyarbakır Adliyesi'nde yarın görülecek duruşma öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı, adliye etrafına bariyerler yerleştirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/narinin-tutuklu-agabeyi-enes-guran-cezaevinden-aciklama-yapti-herkes-farkli-bir-saat-soyledigi-icin-1090082165.html
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Türkiye, Narin Güran cinayeti davasını bekliyor: Sanıklar yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak
14:06 06.11.2024 (güncellendi: 14:08 06.11.2024)
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası yarın başlayacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak olan anne, amca, ağabey ve itirafçı Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Küçük kız neden öldürüldü? Narin Güran'ı kim öldürdü?
Türkiye'de gözler yarın Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ilk duruşmasına çevrilecek. Duruşmada, Narin'in amcası Salim, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkacaklar. Dava öncesinde Diyarbakır Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bariyerler yerleştirildi. Küçük kızın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede, 'neden öldürüldüğünün belirlenemediği' vurgusu dikkat çekmişti.
Tüm Türkiye Narin'i beklemişti
Narin Güran, Türkiye'nin gündemine 21 Ağustos'ta 'kayıp' haberiyle oturdu. İlk günden itibaren en çok konuşulan konu oldu. Diyarbakır Tavşantepe Mahallesi'nde kayıplara karışan küçük kızı bulabilmek için bölgede dağ taş arandı ve kötü haber tam19 gün sonra geldi. Narin'in cansız bedeni köyün yakınlarındaki dere yatağında bulundu.
Arama çalışmaları sürerken bir yandan da soruşturma devam etti. Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Tutuklu 4 sanık, yarın hakim karşısına çıkacak
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın yarınki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi.
Narin'in İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemesinde 'boğularak' öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Küçük kızın vücudunda ise herhangi bir DNA izine rastlanmamıştı. İddianamede de nihai rapora ilişkin de “Çocuğun ölümü 21 Ağustos'ta meydana gelmiştir. Çocuğun ağız-burun kapanması ve boyuna yönelik basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, çocuğun ölümünün 'Ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu' hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir” denildi.
Narin Güran'ı neden öldürdüler? Narin Güran'ı kim öldürdü?
Küçük kızın neden öldürüldüğüyle ilgili iddianamede şunlar yer aldı:
İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında da şu ifadelere yer verildi:
“Dosyada bulunan kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu, kriminal raporlar, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde izah olunan ve çelişkileriyle ortaya konulan sebeplerle şüpheliler soruşturmanın en başından itibaren çelişkili, hayatın olağan akışına aykırı, toplum düzeninin ve aile yaşantısının getirdiği genel kurallar ve teamüllere aykırı tutum ve davranışlar içerisinde olmuşlardır.
Olayın ortaya çıkmasını engellediler
İlk günden itibaren kayıp çocuk olarak ihbarda bulunarak ve Narin Güran'ın son görüldüğü saate ilişkin çelişkiler yaratarak bulunmasını ve olayın ortaya çıkmasını engelledikleri tespit edilmiştir. 21 Ağustos günü saat 15.11 sıralarında kamera açısına son kez giren ve evine doğru çıkan patikaya yönelen Narin'in eve ulaştığı saatte dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığında, tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması karşısında zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır.
Adlliye'de geniş güvenlik önlemleri alındı
Öte yandan Diyarbakır Adliyesi'nde yarın görülecek duruşma öncesinde bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı, adliye etrafına bariyerler yerleştirildi.