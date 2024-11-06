https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/turkiye-ile-gine-arasinda-yuksekogretim-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzalandi-1090113902.html
Türkiye ile Gine arasında yükseköğretim alanında işbirliği anlaşması imzalandı
Türkiye ile Gine arasında yükseköğretim alanında işbirliği anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
Türkiye ve Gine arasında 'Yükseköğretim Kurulu ile Gine Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T22:48+0300
2024-11-06T22:48+0300
2024-11-06T22:48+0300
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mutabakat zaptı
yükseköğretim kurulu (yök)
yükseköğretim
lisans
yüksek lisans
doktora
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gine Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Gineliler Bakanı Morissanda Kouyate ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kurulunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında, 'Yükseköğretim Kurulu ile Gine Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, mutabakat zaptı imza töreninde yaptığı açıklamada, yükseköğretimin uluslararasılaşmasına yönelik işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Özvar, öğrenci hareketliliğinin arttığı ve bu süreçte Türkiye'nin cazibe merkezi olmayı hedeflediğini ifade etti. Gine ile yükseköğretim başta olmak üzere bilim ve teknoloji alanlarında daha yakın işbirliği yapmayı istediklerini de sözlerine ekledi. Gine Bakanı Morissanda Kouyate, "Gine ve Türkiye arasında sadece işbirliği değil aynı zamanda bir kardeşlik söz konusudur. Her alanda işbirliklerimizi güçlendirmekten büyük bir mutluluk duyacağız" dedi. Konuşmaların ardından, Özvar ile Kouyate mutabakat zaptına imza attı. Mutabakat zaptının kapsamıYükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve iki ülke yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimleri organize etmek amacı taşıyan mutabakat zaptı kapsamında, öğrenci, akademik personel ve araştırmacı eğitim ve staj hareketliliği teşvik edilecek. Ayrıca, iki ülke arasında yükseköğretim, bilimsel araştırma ve yenilikçilik alanlarında bilgi alışverişi sağlanacak, kısa dönemli araştırma programlarına katılım teşvik edilecek. Anlaşma doğrultusunda, karşılıklı eğitim kursları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar ve forumlar düzenlenecek ve yükseköğretim kurumları arasında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturulacak.
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türkiye, gine, mutabakat, mutabakat zaptı, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim, lisans, yüksek lisans, doktora, akademisyen
türkiye, gine, mutabakat, mutabakat zaptı, yükseköğretim kurulu (yök), yükseköğretim, lisans, yüksek lisans, doktora, akademisyen
Türkiye ile Gine arasında yükseköğretim alanında işbirliği anlaşması imzalandı
Türkiye ve Gine arasında 'Yükseköğretim Kurulu ile Gine Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' imzaladı. Anlaşma, öğrenci ve akademik personel hareketliliği, ortak araştırma programları ve eğitim kursları gibi çeşitli işbirliklerini kapsıyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gine Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışında Yaşayan Gineliler Bakanı Morissanda Kouyate ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Kurulunu ziyaret etti.
Ziyaret sırasında, 'Yükseköğretim Kurulu ile Gine Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, mutabakat zaptı imza töreninde yaptığı açıklamada, yükseköğretimin uluslararasılaşmasına yönelik işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.
Özvar, öğrenci hareketliliğinin arttığı ve bu süreçte Türkiye'nin cazibe merkezi olmayı hedeflediğini ifade etti. Gine ile yükseköğretim başta olmak üzere bilim ve teknoloji alanlarında daha yakın işbirliği yapmayı istediklerini de sözlerine ekledi.
Gine Bakanı Morissanda Kouyate, "Gine ve Türkiye arasında sadece işbirliği değil aynı zamanda bir kardeşlik söz konusudur. Her alanda işbirliklerimizi güçlendirmekten büyük bir mutluluk duyacağız" dedi. Konuşmaların ardından, Özvar ile Kouyate mutabakat zaptına imza attı.
Mutabakat zaptının kapsamı
Yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve iki ülke yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel değişimleri organize etmek amacı taşıyan mutabakat zaptı kapsamında, öğrenci, akademik personel ve araştırmacı eğitim ve staj hareketliliği teşvik edilecek.
Ayrıca, iki ülke arasında yükseköğretim, bilimsel araştırma ve yenilikçilik alanlarında bilgi alışverişi sağlanacak, kısa dönemli araştırma programlarına katılım teşvik edilecek.
Anlaşma doğrultusunda, karşılıklı eğitim kursları, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar ve forumlar düzenlenecek ve yükseköğretim kurumları arasında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma programları oluşturulacak.