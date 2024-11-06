https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/trump-abdnin-bir-sonraki-baskanlik-secimine-katilamayacak-1090110597.html

Trump, ABD’nin bir sonraki başkanlık seçimine katılamayacak

Trump, ABD’nin bir sonraki başkanlık seçimine katılamayacak

Sputnik Türkiye

ABD’de başkanlık seçimini kazanmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump, zaferi halinde dört yıl sonra yapılacak olan bir sonraki başkanlık seçimine... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T19:52+0300

2024-11-06T19:52+0300

2024-11-06T19:52+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

donald trump

aday

cumhuriyetçi

demokrat aday

kamala harris

abd anayasası

yasa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090097956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2252475fff4eb4cd9ac17697e461d1ee.jpg

Rus basınında yer alan habere göre, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Amerikan Anayasası’na göre bu yılki başkanlık seçimini kazanması halinde 2028’de yeniden başkanlığa aday olamayacak.ABD Anayasası’nda başkanlık süresinin dört yıl olduğu belirtiliyor. 1951’de kabul edilen 22. revizyona göre, bir kişi en fazla iki kez devlet başkanı seçilebiliyor.Anayasada ilk başlarda başkanlık dönemlerinin sayısına ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmuyordu, ancak liderlerin çoğu, ülkenin ilk başkanı olan George Washington’un iki dönem görev yaptıktan sonra emekli olmayı tercih ederek, başkanlık makamı için iki dönemden sonra rotasyon yapılması gerektiği yönünde oluşturduğu gayriresmi ‘yasayı’ uyguluyordu.Yalnızca Franklin Roosevelt üçüncü (1940) ve ardından dördüncü dönem (1944) için seçildi ve 12 yıldan fazla görev yapan tek ABD Başkanı oldu (1945’te vefat etti).ABD’de başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımı sürerken başkanlık koltuğu için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı, Demokrat aday Kamala Harris yarışıyor. Zafer için 270 delege oyuna ulaşılması gerekirken Fox News şimdiden Trump’ın 277 oyla zafere ulaştığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abd-basini-trumpin-elinde-secim-zaferinden-sonra-intikam-alabilecegi-kisilerin-listesi-var-1090109045.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, aday, cumhuriyetçi, demokrat aday, kamala harris, abd anayasası, yasa, oy sayımı