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Trump, ABD’nin bir sonraki başkanlık seçimine katılamayacak
Trump, ABD’nin bir sonraki başkanlık seçimine katılamayacak
Sputnik Türkiye
ABD’de başkanlık seçimini kazanmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump, zaferi halinde dört yıl sonra yapılacak olan bir sonraki başkanlık seçimine... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T19:52+0300
2024-11-06T19:52+0300
dünya
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abd anayasası
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Rus basınında yer alan habere göre, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Amerikan Anayasası’na göre bu yılki başkanlık seçimini kazanması halinde 2028’de yeniden başkanlığa aday olamayacak.ABD Anayasası’nda başkanlık süresinin dört yıl olduğu belirtiliyor. 1951’de kabul edilen 22. revizyona göre, bir kişi en fazla iki kez devlet başkanı seçilebiliyor.Anayasada ilk başlarda başkanlık dönemlerinin sayısına ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmuyordu, ancak liderlerin çoğu, ülkenin ilk başkanı olan George Washington’un iki dönem görev yaptıktan sonra emekli olmayı tercih ederek, başkanlık makamı için iki dönemden sonra rotasyon yapılması gerektiği yönünde oluşturduğu gayriresmi ‘yasayı’ uyguluyordu.Yalnızca Franklin Roosevelt üçüncü (1940) ve ardından dördüncü dönem (1944) için seçildi ve 12 yıldan fazla görev yapan tek ABD Başkanı oldu (1945’te vefat etti).ABD’de başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımı sürerken başkanlık koltuğu için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı, Demokrat aday Kamala Harris yarışıyor. Zafer için 270 delege oyuna ulaşılması gerekirken Fox News şimdiden Trump’ın 277 oyla zafere ulaştığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/abd-basini-trumpin-elinde-secim-zaferinden-sonra-intikam-alabilecegi-kisilerin-listesi-var-1090109045.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, aday, cumhuriyetçi, demokrat aday, kamala harris, abd anayasası, yasa, oy sayımı
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, aday, cumhuriyetçi, demokrat aday, kamala harris, abd anayasası, yasa, oy sayımı

Trump, ABD’nin bir sonraki başkanlık seçimine katılamayacak

19:52 06.11.2024
© AP Photo / Lynne SladkyDonald Trump, ABD Başkanlık Seçimini kazandı
Donald Trump, ABD Başkanlık Seçimini kazandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
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ABD’de başkanlık seçimini kazanmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump, zaferi halinde dört yıl sonra yapılacak olan bir sonraki başkanlık seçimine katılamayacak.
Rus basınında yer alan habere göre, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Amerikan Anayasası’na göre bu yılki başkanlık seçimini kazanması halinde 2028’de yeniden başkanlığa aday olamayacak.
ABD Anayasası’nda başkanlık süresinin dört yıl olduğu belirtiliyor. 1951’de kabul edilen 22. revizyona göre, bir kişi en fazla iki kez devlet başkanı seçilebiliyor.
Anayasada ilk başlarda başkanlık dönemlerinin sayısına ilişkin herhangi bir sınırlandırma bulunmuyordu, ancak liderlerin çoğu, ülkenin ilk başkanı olan George Washington’un iki dönem görev yaptıktan sonra emekli olmayı tercih ederek, başkanlık makamı için iki dönemden sonra rotasyon yapılması gerektiği yönünde oluşturduğu gayriresmi ‘yasayı’ uyguluyordu.
Yalnızca Franklin Roosevelt üçüncü (1940) ve ardından dördüncü dönem (1944) için seçildi ve 12 yıldan fazla görev yapan tek ABD Başkanı oldu (1945’te vefat etti).
ABD’de başkanlık seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Oyların sayımı sürerken başkanlık koltuğu için Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı, Demokrat aday Kamala Harris yarışıyor. Zafer için 270 delege oyuna ulaşılması gerekirken Fox News şimdiden Trump’ın 277 oyla zafere ulaştığını duyurdu.
Seçimi kazandığını açıklayan Trump canlı yayında konuşuyor: 'Tarih yazdık' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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