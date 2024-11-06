https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/thyden-sefer-iptalleri-olumsuz-hava-kosullari-sebebiyle-ucuslar-yapilamayacak-1090084230.html
THY'den sefer iptalleri: Olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşlar yapılamayacak
THY'den sefer iptalleri: Olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşlar yapılamayacak
Sputnik Türkiye
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T10:39+0300
2024-11-06T10:39+0300
2024-11-06T11:00+0300
türkiye
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uçak seferleri iptal
sefer
mozambik
krakow
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Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.Hava şartları sebebiyle uçuşlar iptalAçıklamada, "TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı kaydedildi.Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.Mozambik uçuşu iptalAçıklamada, Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/thy-kaptan-pilotu-ucus-sirasinda-hayatini-kaybetti-1089008106.html
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THY'den sefer iptalleri: Olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşlar yapılamayacak
10:39 06.11.2024 (güncellendi: 11:00 06.11.2024)
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Hava şartları sebebiyle uçuşlar iptal
Açıklamada, "TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı kaydedildi.
Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferlerinin iptal edildiği bildirildi.