https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/thyden-sefer-iptalleri-olumsuz-hava-kosullari-sebebiyle-ucuslar-yapilamayacak-1090084230.html

THY'den sefer iptalleri: Olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşlar yapılamayacak

THY'den sefer iptalleri: Olumsuz hava koşulları sebebiyle uçuşlar yapılamayacak

Sputnik Türkiye

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T10:39+0300

2024-11-06T10:39+0300

2024-11-06T11:00+0300

türkiye

thy

uçak seferleri iptal

sefer

mozambik

krakow

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Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarın planlanan bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Küba'nın başkenti Havana, Polonya'nın Krakow şehri ile Irak'ın başkenti Bağdat havalimanlarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiği bildirildi.Hava şartları sebebiyle uçuşlar iptalAçıklamada, "TK 183" sefer sayılı İstanbul-Havana, "TK 183" sefer sayılı Havana-Karakas, "TK 183" sefer sayılı Karakas-İstanbul, "TK 1721-1722" sefer sayılı İstanbul-Krakow-İstanbul ve "TK 302-303" İstanbul-Bağdat-İstanbul uçuşlarının yapılamayacağı kaydedildi.Krakow'a, ilave seferlerin planlandığı aktarılan açıklamada, hava şartlarının uygun olması halinde "TK 6900" İstanbul-Krakow ve "TK 6901" Krakow-İstanbul seferlerinin gerçekleştirileceği belirtildi.Mozambik uçuşu iptalAçıklamada, Afrika ülkesi Mozambik'te yaşanan politik huzursuzluk sebebiyle de yarın icra edilmesi planlanan TK 38 Johannesburg-Maputo ve TK 39 Maputo-Johannesburg seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/thy-kaptan-pilotu-ucus-sirasinda-hayatini-kaybetti-1089008106.html

türkiye

mozambik

krakow

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