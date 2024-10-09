THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti
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THY'nın Seattle- İstanbul seferi sırasında yaşanan olayda, fenalaşan kaptan pilot İlçehin Pehlivan uçuş sırasında hayatını kaybetti. Uçak New York'a acil iniş yaptı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
Üstün şu bilgileri paylaştı
"2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir. Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır. Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."
TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan…— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) October 9, 2024