https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/real-madridde-arda-guler-krizi-taraftar-tepki-gosterdi-oglu-bile-ancelottiye-kizgin-1089272997.html

Real Madrid’de Arda Güler krizi: Taraftar tepki gösterdi, 'Oğlu bile Ancelotti'ye kızgın'

Real Madrid’de Arda Güler krizi: Taraftar tepki gösterdi, 'Oğlu bile Ancelotti'ye kızgın'

Sputnik Türkiye

Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin İzlanda'yı 4-2 yendiği maçta göz dolduran Arda’nın, Real Madrid'deki durumu teknik ekip içinde fikir ayrılıklarına neden olduğu... 16.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-16T07:18+0300

2024-10-16T07:18+0300

2024-10-16T07:18+0300

spor

arda güler

real madrid

real madrid

real madrid

carlo ancelotti

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fenerbahçe

tepki

maç

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Real Madrid’de genç yıldız Arda Güler'in aldığı süreler tartışma yaratmaya devam ediyor. İspanyol devinde yeterli forma şansı bulamayan Güler, Milli Takım’da ise gösterdiği başarılı performanslarla adından söz ettiriyor.Ancelotti'ye taraftar tepkisiİspanyol basını, Arda Güler'in performansını övgüyle karşılarken, Real Madrid taraftarları genç oyuncuya az süre verilmesinden rahatsız. Teknik direktör Carlo Ancelotti’ye sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren taraftarlar, Arda’nın daha fazla forma şansı bulması gerektiğini savundu.Ancelotti ailesinde fikir ayrılığıİspanyol spor basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin yardımcısı ve oğlu Davide Ancelotti, Arda Güler’in ilk 11’de başlaması gerektiğini düşünüyor. Ancak Carlo Ancelotti'nin bu konuda oğluyla fikir ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Radio Marca'ya konuşan gazeteci Raul Varela, Davide Ancelotti'nin, Arda'nın düzenli olarak ilk 11’de oynaması gerektiğini savunduğunu belirtti.'Arda’yı nereye yerleştireceklerini bilmiyorlar'Gazeteci Javier Tinto ise bu tartışmanın Real Madrid teknik ekibi içinde derinleştiğini öne sürdü. Tinto, "Arda Güler’in yetenekleriyle ilgili bir sorun yok, ama asıl problem teknik ekibin onu hangi pozisyonda oynatacaklarını bilememesi. İki maçta da ilk 11'de sahaya çıktı ama o beklenen kıvılcımı henüz gösteremedi" dedi.Gelecek belirsizliğiReal Madrid’de süre almakta zorlanan Arda Güler’in geleceği, teknik ekip içindeki bu fikir ayrılıkları ve taraftar baskısıyla belirsizliğini koruyor. Genç oyuncunun, hem milli takımda gösterdiği performansı sürdürebilmesi hem de Real Madrid’de daha fazla süre alıp alamayacağı merak konusu. Ancelotti’nin bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği, sezonun kalan kısmında netlik kazanacak.

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