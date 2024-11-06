https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-beraat-etti-sevinc-gozyaslarina-boguldum-1090102839.html
Sosyal medya fenomeni Jahrein beraat etti: 'Sevinç gözyaşlarına boğuldum'
Sosyal medya fenomeni Jahrein beraat etti: 'Sevinç gözyaşlarına boğuldum'
Sputnik Türkiye
"Müstehcenlik" suçundan yargılanan sosyal medya ünlüsü "Jahrein" lakaplı Ahmet Sonuç beraat etti. Jahrein " 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T16:36+0300
2024-11-06T16:36+0300
2024-11-06T16:36+0300
türkiye
jahrein
tutuksuz yargılama
sosyal medya fenomeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/19/1044583464_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ab52bbd7840a941eab8d0b280fbe777b.jpg
Sosyal medya yayıncılık yapan Ahmet Sonuç, 13 Eylül'de tutuklanmış 14 Ekim'de ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle Jahrein'in 3 yıla kadar hapsi talep edildi.İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.Sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.Beraat ettiJahrein tutuksuz yargılandığı davadan beraat ettiğini açıkladı.Çektiği bir video ile beraat kararını duyuran Jahrein sevinç gözyaşları döktüğünü ifade etti. Ceza almadan tahliye olduğunu söyleyen Jahrein'in açıklaması şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-cezaevinde-ugradigi-saldiriyi-anlatti-kiz-cocugunu-taciz-etti-dediler-1089287567.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/05/19/1044583464_187:0:1147:720_1920x0_80_0_0_c3002dc3b96bdf1e7494189c214e75b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jahrein, tutuksuz yargılama, sosyal medya fenomeni
jahrein, tutuksuz yargılama, sosyal medya fenomeni
Sosyal medya fenomeni Jahrein beraat etti: 'Sevinç gözyaşlarına boğuldum'
"Müstehcenlik" suçundan yargılanan sosyal medya ünlüsü "Jahrein" lakaplı Ahmet Sonuç beraat etti. Jahrein "
Sosyal medya yayıncılık yapan Ahmet Sonuç, 13 Eylül'de tutuklanmış 14 Ekim'de ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle Jahrein'in 3 yıla kadar hapsi talep edildi.
İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.
Sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.
Jahrein tutuksuz yargılandığı davadan beraat ettiğini açıkladı.
Çektiği bir video ile beraat kararını duyuran Jahrein sevinç gözyaşları döktüğünü ifade etti. Ceza almadan tahliye olduğunu söyleyen Jahrein'in açıklaması şu şekilde:
"Az önce beraat ettim. Sevinç gözyaşlarına boğuldum.Tahliyeden sonra beraat de geldi. Yüzde yüz suçsuz olduğum kanıtlandı. Herhangi bir ceza almadım. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi.