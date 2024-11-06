https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-beraat-etti-sevinc-gozyaslarina-boguldum-1090102839.html

Sosyal medya fenomeni Jahrein beraat etti: 'Sevinç gözyaşlarına boğuldum'

Sosyal medya fenomeni Jahrein beraat etti: 'Sevinç gözyaşlarına boğuldum'

Sputnik Türkiye

"Müstehcenlik" suçundan yargılanan sosyal medya ünlüsü "Jahrein" lakaplı Ahmet Sonuç beraat etti. Jahrein " 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T16:36+0300

2024-11-06T16:36+0300

2024-11-06T16:36+0300

türkiye

jahrein

tutuksuz yargılama

sosyal medya fenomeni

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Sosyal medya yayıncılık yapan Ahmet Sonuç, 13 Eylül'de tutuklanmış 14 Ekim'de ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.Sosyal medya yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yaptığı gerekçesiyle Jahrein'in 3 yıla kadar hapsi talep edildi.İddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan "sanal devriye" çalışmasında "Jahrein" rumuzlu Ahmet Sonuç'un Twitch isimli sosyal medya hesabından her kullanıcıya açık şekilde canlı yayın yaptığının belirlendiği aktarıldı.Sanığın toplum, akraba, aile ve çocuk ilişkilerinde ahlaki değerlere aykırı müstehcen konuşmaları içeren yayın yapmak suretiyle, üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, Sonuç'un, "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle yargılanması talep edildi.Beraat ettiJahrein tutuksuz yargılandığı davadan beraat ettiğini açıkladı.Çektiği bir video ile beraat kararını duyuran Jahrein sevinç gözyaşları döktüğünü ifade etti. Ceza almadan tahliye olduğunu söyleyen Jahrein'in açıklaması şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/sosyal-medya-fenomeni-jahrein-cezaevinde-ugradigi-saldiriyi-anlatti-kiz-cocugunu-taciz-etti-dediler-1089287567.html

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jahrein, tutuksuz yargılama, sosyal medya fenomeni