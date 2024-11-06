https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/slovakya-basbakani-fico-trump-ukraynaya-yardimi-tamamen-kesebilir-1090105348.html

Slovakya Başbakanı Fico: Trump, Ukrayna'ya yardımı tamamen kesebilir

Slovakya Başbakanı Fico: Trump, Ukrayna'ya yardımı tamamen kesebilir

Sputnik Türkiye

ABD'nin müstakbel başkanı Trump'ın Washington'un mevcut Ukrayna politikasını değiştirebileceğini ve yardımı tamamen kesebileceğini söyleyen Slovak Başbakan... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T17:18+0300

2024-11-06T17:18+0300

2024-11-06T17:18+0300

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fico

robert fico

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abd seçimleri

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı olmaya hak kazanan Donald Trump'ın Ukrayna'ya yardımı tamamen kesebileceğini veya ciddi biçimde azaltabileceğini söyledi.Başkent Bratislava'da düzenlediği basın toplantısında, ABD başkanlık seçiminde zafere ulaşan Trump'ın Washington'un mevcut Ukrayna politikasını değiştirebileceğini kaydetti.Fico, "Başkan Trump'ın belirli sonuçlar ortaya koymak istediğini düşünüyorum, zira bu konuda çok aktif olmaya hazır olduğunu duyurmuştu. Trump'ın aktifliği, Ukrayna söz konusu olduğunda, yardımın durdurulması veya önemli oranda azaltılması gibi farklı biçimlerde olabilir" dedi.'Rusofobiyi reddediyorum'Bununla beraber Fico, Rusofobiyi reddettiğini ve Rusya'yla ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu belirtti.Slovakya Başbakanı, "Rusofobiyi reddediyorum. Rusya'yla ilişkilerin normalleşmesi ve standart hale gelmesi için mümkün olduğunda her şeyi yaptığımı biliyorsunuz" ifadelerini kulandı.Fico, Slovakya'nın Rusya'yla normal ilişkilere sahip olması gerektiğini daha önce de söylemiş ve bu yönde adımlar atma sözü vermişti.Mayıs’ta saldırıya uğramıştıSlovakya Başbakanı Fico, 15 Mayıs’ta başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında bir kültür merkezinin önünde halka selamlaştığı sırada silahlı saldırıya uğramış, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.Saldırının, hükümetin politikalarını beğenmediği ve Ukrayna’ya silah sevkiyatının durmasına karşı çıktığı belirtilen 71 yaşındaki Juraj Cintula tarafından düzenlendiği bildirilmişti.Fico, Mayıs sonunda taburcu olarak tedavisine evinde devam edilmişti. Başbakan, Temmuz ayında işine geri dönmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/putin-rusya-dunyanin-en-buyuk-buzkiran-filosuna-sahip-1090102176.html

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