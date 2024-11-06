Putin: Rusya, dünyanın en büyük buzkıran filosuna sahip
© Sputnik / Alexei Danichev / Multimedya arşivine gidinСпуск на воду атомного ледокола "Чукотка" в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Alexei Danichev/
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Dünyanın en güçlü buzkıran filosuna sahip olduklarını ve gelecek ay yeni bir nükleer buzkıranın filoya katılacağını belirten Putin, Kuzey Deniz Yolu üzerinden taşımacılıkta 2030'da 100 milyon tonu hedeflediklerinin altını çizdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin dünyadaki en büyük buzkıran filosuna sahip olduğunu ve önümüzdeki ay nükleer buzkıran Yakutiya'nın da filoya katılacağını belirtti.
St. Petersburg'daki Baltiysk tersanesinde nükleer buzkıran 'Çukotka' için suya indirme törenine video konferans yöntemiyle katılan Putin, buzkıran filosu ve Kuzey Deniz Yolu'yla ilgili planlarını anlattı.
Putin, "Rusya, dünyanın en büyük buzkıran filosuna sahip. Bu doğal bir şey, zira Rusya bir kuzey ülkesi. Aralık ayında Yakutiya buzkıranına bayrak çekileceğini ve onun da Rus buzkıran filosuna katılacağını umuyorum" dedi.
Rusay'nın şu anda 34 dizel buzkıran, 7 nükleer buzkıran sahibi olduğunu, 'Yakutiya', 'Çukotka', 'Leningrad' ve 'Stalingrad'ın da bunlara katılacağını belirten Putin, filoyu geliştirmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.
St. Petersburg'daki Baltiysk tersanesinde nükleer buzkıran 'Çukotka' için suya indirme törenine video konferans yöntemiyle katılan Putin, buzkıran filosu ve Kuzey Deniz Yolu'yla ilgili planlarını anlattı.
Putin, "Rusya, dünyanın en büyük buzkıran filosuna sahip. Bu doğal bir şey, zira Rusya bir kuzey ülkesi. Aralık ayında Yakutiya buzkıranına bayrak çekileceğini ve onun da Rus buzkıran filosuna katılacağını umuyorum" dedi.
Rusay'nın şu anda 34 dizel buzkıran, 7 nükleer buzkıran sahibi olduğunu, 'Yakutiya', 'Çukotka', 'Leningrad' ve 'Stalingrad'ın da bunlara katılacağını belirten Putin, filoyu geliştirmeye devam edeceklerinin mesajını verdi.
'Kuzey Deniz Yolu'nda nakliyat hacmi 37.6 milyon ton olacak'
Rusya Devlet Başkanı, 2022'de 34 milyon ton, 2023'te 36 milyon ton yük taşınan Kuzey Deniz Yolu'nda 2024 sonu itibarıyla 37.6, yaklaşık 38 milyon ton taşımacılık yapılmasını beklediklerini söyledi.
Putin, 2030 yılında bu hacmin 100 milyon tonu aşacağından emin olduğunun altını çizerek "Bunlar çok büyük planlar ve bunların hayata geçirilmesi, Rusya'nın taşımacılık altyapısının gelişimine ciddi bir katkı sunacak ve Kuzey Deniz Yolu'nu Rus taşımacılar ve yurtdışındaki ortaklar için çok çekici hale getirecek" ifadelerini kullandı.
Putin, 2030 yılında bu hacmin 100 milyon tonu aşacağından emin olduğunun altını çizerek "Bunlar çok büyük planlar ve bunların hayata geçirilmesi, Rusya'nın taşımacılık altyapısının gelişimine ciddi bir katkı sunacak ve Kuzey Deniz Yolu'nu Rus taşımacılar ve yurtdışındaki ortaklar için çok çekici hale getirecek" ifadelerini kullandı.