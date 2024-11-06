https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sivrisinekler-yaydigi-hastaliklari-yenmenin-yeni-yolu-erkek-sinekleri-sagir-ederek-ciftlesmeyi-1090104721.html

Sivrisinekler yaydığı hastalıkları yenmenin yeni yolu: 'Erkek sinekleri sağır ederek çiftleşmeyi engellemek'

Sivrisinekler yaydığı hastalıkları yenmenin yeni yolu: 'Erkek sinekleri sağır ederek çiftleşmeyi engellemek'

Sputnik Türkiye

ABD'li araştırmacılar, sivrisineklerden bulaşan hastalıklarla savaşmak için ilginç bir yol buldu. Erkek sineklerin eş bulmak için dişilerin kanat çırpışlarını... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T17:14+0300

2024-11-06T17:14+0300

2024-11-06T17:14+0300

sağlik

araştırma

deney

sivrisinek

sinek

sivrisineklerden bulaşan hastalıklar

dang humması

sarı humma

doğu at ensefaliti

zika ateşi

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Bilim insanları, sivrisinekler tarafından bulaşan dang humması, sarı humma, Zika ateşi gibi hastalıklarla savaşmanın ilginç bir yolunu bulduklarına inanıyor. Erkek böcekleri sağırlaştıran uzmanlar, sineklerin çiftleşmelerini ve üremelerini zorlaştırıyor. Sivrisinekler havada uçarken seks yaparlar ve erkek sinekler dişiyi yakalamak için dişinin kanat çırpışlarına odaklanır. Araştırmacılar, erkek sivrisineklerin işitme genlerini değiştirerek yaptıkları deneyin sonucunda, aynı kafeste üç gün geçiren sineklerin fiziksel temas kurmadıklarını fark ettiler. Sivrisineklerden bulaşan hastalıkları genelde insanlara dişi sivrisinekler yayar. Deney, dişilerin yavrulamasını önleyerek genel sayılarını azaltmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, yılda yaklaşık 400 milyon insana virüs yayan Aedes aegypti sivrisineklerini inceledi. Sineklerin havada çiftleşme alışkanlıklarını gözlemleyen uzmanlar, bunu nasıl bozacaklarını arayarak duyma duyusu için gerekli olan trpVa adlı bir proteini hedef aldılar. Mutasyona uğrayan erkek sivrisineklerin, potansiyel eşlerin uçuş seslerine ve kanat çırpışlarına tepki göstermedikleri fark edildi.PNAS derginde yayınlanan çalışmanın araştırmacıları, gen mutasyonunun etkisinin 'kesin' olduğunu ve sağır erkek sineklerin çiftleşmesinin tamamen ortadan kalktığını söylediler.Sivrisinekler tarafından bulaşan hastalıklar nelerdir?Sivrisinekler, bakteri, virüs veya parazitlerin neden olduğu hastalıkları insanlara bulaştırır. Her yıl yaklaşık 700 milyon insan sivrisinek kaynaklı bir hastalığa yakalanır. Sivrisinekler tarafından bulaşan hastalıklar arasında sıtma, dang humması, sarı humma, Batı Nil Virüsü, Batı At Ensefaliti, Zika ateşi gibi hastalıklar yer almaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/misirin-100-yillik-cabalari-sona-erdi-ulke-sitma-hastaligindan-tamamen-arindi-1089474486.html

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