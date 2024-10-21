https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/misirin-100-yillik-cabalari-sona-erdi-ulke-sitma-hastaligindan-tamamen-arindi-1089474486.html

Mısır'ın 100 yıllık çabaları sona erdi: Ülke, sıtma hastalığından tamamen arındı

Mısır'ın 100 yıllık çabaları sona erdi: Ülke, sıtma hastalığından tamamen arındı

Sputnik Türkiye

Mısır, 100 yıllık çabalarından sonra ülke genelinde sıtma hastalığından tamamen kurtuldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sertifikalandırılan ülkede, 1920'lerde... 21.10.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

afrika

mısır

birleşik arap emirlikleri (bae)

fas

dünya sağlık örgütü (dsö)

sıtma

sivrisinek

ölümcül

hastalık

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Mısır, 100 yıllık büyük çabaların ardından artık sıtma hastalığından arınmış durumda olduğunu bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır'ın sıtmadan arınmış bir ülke olmasını 'tarihi bir başarı' olarak niteledi.Mısır medeniyeti kadar eski olan sıtma hastalığı bir zamanlar firavunları bile etkileyen bir hastalık olarak yıllardır yüzbinlerce kişinin ölümüne neden oluyordu. Mısırlı yetkililer yaklaşık 100 yıl önce sivrisineklerden bulaşan bu ölümcül hastalığı ortadan kaldırmak için bir çalışma başlattılar.Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın ardından DSÖ tarafından aynı bölgede 'sıtmadan arınmış ülke' sertifikası alan üçüncü ülke oldu. Sertifika, bir ülke sınırları içerisinde bulaşıcı hastalığın en az son üç yıl boyunca kesintisiz uğradığı kanıtlandığında veriliyor. Dünyada, 44 ülkenin 'sıtmadan arınan bölge' sertifikasına sahip olduğu biliniyor.Genelde Afrika'da görülen ölümcül sıtma hastalığı her yıl en az 600 bin kişinin ölümüne neden oluyor. BM Halk Sağlığı Kurumu, Mısır'da insanların sivrisinek temasını sınırlamaya yönelik ilk çabaların, evlerin yakınında pirinç ekimini ve tarım ürünlerini yasakladığı 1920'lerde başladığını söyledi.

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afrika, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), fas, dünya sağlık örgütü (dsö), sıtma, sivrisinek, ölümcül, hastalık