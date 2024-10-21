https://anlatilaninotesi.com.tr/20241021/misirin-100-yillik-cabalari-sona-erdi-ulke-sitma-hastaligindan-tamamen-arindi-1089474486.html
Mısır'ın 100 yıllık çabaları sona erdi: Ülke, sıtma hastalığından tamamen arındı
Mısır'ın 100 yıllık çabaları sona erdi: Ülke, sıtma hastalığından tamamen arındı
Sputnik Türkiye
Mısır, 100 yıllık çabalarından sonra ülke genelinde sıtma hastalığından tamamen kurtuldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sertifikalandırılan ülkede, 1920'lerde... 21.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-21T10:32+0300
2024-10-21T10:32+0300
2024-10-21T10:32+0300
dünya
afrika
mısır
birleşik arap emirlikleri (bae)
fas
dünya sağlık örgütü (dsö)
sıtma
sivrisinek
ölümcül
hastalık
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Mısır, 100 yıllık büyük çabaların ardından artık sıtma hastalığından arınmış durumda olduğunu bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır'ın sıtmadan arınmış bir ülke olmasını 'tarihi bir başarı' olarak niteledi.Mısır medeniyeti kadar eski olan sıtma hastalığı bir zamanlar firavunları bile etkileyen bir hastalık olarak yıllardır yüzbinlerce kişinin ölümüne neden oluyordu. Mısırlı yetkililer yaklaşık 100 yıl önce sivrisineklerden bulaşan bu ölümcül hastalığı ortadan kaldırmak için bir çalışma başlattılar.Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın ardından DSÖ tarafından aynı bölgede 'sıtmadan arınmış ülke' sertifikası alan üçüncü ülke oldu. Sertifika, bir ülke sınırları içerisinde bulaşıcı hastalığın en az son üç yıl boyunca kesintisiz uğradığı kanıtlandığında veriliyor. Dünyada, 44 ülkenin 'sıtmadan arınan bölge' sertifikasına sahip olduğu biliniyor.Genelde Afrika'da görülen ölümcül sıtma hastalığı her yıl en az 600 bin kişinin ölümüne neden oluyor. BM Halk Sağlığı Kurumu, Mısır'da insanların sivrisinek temasını sınırlamaya yönelik ilk çabaların, evlerin yakınında pirinç ekimini ve tarım ürünlerini yasakladığı 1920'lerde başladığını söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/bangladeste-dang-hummasi-nedeniyle-bir-gunde-463-kisi-hastaneye-kaldirildi-1087797011.html
mısır
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afrika, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), fas, dünya sağlık örgütü (dsö), sıtma, sivrisinek, ölümcül, hastalık
afrika, mısır, birleşik arap emirlikleri (bae), fas, dünya sağlık örgütü (dsö), sıtma, sivrisinek, ölümcül, hastalık
Mısır'ın 100 yıllık çabaları sona erdi: Ülke, sıtma hastalığından tamamen arındı
Mısır, 100 yıllık çabalarından sonra ülke genelinde sıtma hastalığından tamamen kurtuldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sertifikalandırılan ülkede, 1920'lerde başlayan ölümcül sıtma hastalığından kurtulma çalışmaları artık son buldu.
Mısır, 100 yıllık büyük çabaların ardından artık sıtma hastalığından arınmış durumda olduğunu bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mısır'ın sıtmadan arınmış bir ülke olmasını 'tarihi bir başarı' olarak niteledi.
Mısır medeniyeti kadar eski olan sıtma hastalığı bir zamanlar firavunları bile etkileyen bir hastalık olarak yıllardır yüzbinlerce kişinin ölümüne neden oluyordu. Mısırlı yetkililer yaklaşık 100 yıl önce sivrisineklerden bulaşan bu ölümcül hastalığı ortadan kaldırmak için bir çalışma başlattılar.
Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'ın ardından DSÖ tarafından aynı bölgede 'sıtmadan arınmış ülke' sertifikası alan üçüncü ülke oldu. Sertifika, bir ülke sınırları içerisinde bulaşıcı hastalığın en az son üç yıl boyunca kesintisiz uğradığı kanıtlandığında veriliyor. Dünyada, 44 ülkenin 'sıtmadan arınan bölge' sertifikasına sahip olduğu biliniyor.
Genelde Afrika'da görülen ölümcül sıtma hastalığı her yıl en az 600 bin kişinin ölümüne neden oluyor.
BM Halk Sağlığı Kurumu, Mısır'da insanların sivrisinek temasını sınırlamaya yönelik ilk çabaların, evlerin yakınında pirinç ekimini ve tarım ürünlerini yasakladığı 1920'lerde başladığını söyledi.