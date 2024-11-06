https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sivasta-arazide-bulunan-bebek-cesedi-mezarliktan-yabani-hayvanlarin-cikarttigi-ortaya-cikti-1090099862.html

Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi: Mezarlıktan yabani hayvanların çıkarttığı ortaya çıktı

Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi: Mezarlıktan yabani hayvanların çıkarttığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi. Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T15:11+0300

2024-11-06T15:11+0300

2024-11-06T15:11+0300

türkiye

sivas

bebek

yabani hayvanlar

cenaze

mezar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090099708_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_194e87a6c9bc066c1e643b69b5d45193.jpg

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.Polisler, bebeğin babası M.A'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı. Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı.Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.Ne olmuştu?Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/mersinde-copte-bulunan-ve-boguldugu-iddia-edilen-bebek-cesedi-annesinin-cope-attigi-ortaya-cikti-1088445632.html

türkiye

sivas

bebek

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sivas, bebek, yabani hayvanlar, cenaze, mezar