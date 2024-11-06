https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sivasta-arazide-bulunan-bebek-cesedi-mezarliktan-yabani-hayvanlarin-cikarttigi-ortaya-cikti-1090099862.html
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi: Mezarlıktan yabani hayvanların çıkarttığı ortaya çıktı
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi: Mezarlıktan yabani hayvanların çıkarttığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi. Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T15:11+0300
2024-11-06T15:11+0300
2024-11-06T15:11+0300
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sivas
bebek
yabani hayvanlar
cenaze
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.Polisler, bebeğin babası M.A'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı. Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı.Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.Ne olmuştu?Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/mersinde-copte-bulunan-ve-boguldugu-iddia-edilen-bebek-cesedi-annesinin-cope-attigi-ortaya-cikti-1088445632.html
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sivas, bebek, yabani hayvanlar, cenaze, mezar
sivas, bebek, yabani hayvanlar, cenaze, mezar
Sivas'ta arazide bulunan bebek cesedi: Mezarlıktan yabani hayvanların çıkarttığı ortaya çıktı
Sivas'ta pazar günü arazide bulunan bebek cesedinin yabani hayvanlar tarafından mezardan çıkarıldığı tespit edildi. Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim'de yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bulunan ve bazı uzuvları olmadığı tespit edilen bebek cesediyle ilgili çalışmasını tamamladı.
Polisler olayın yaşandığı bölgede ve Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan güvenlik kameralarını uzun süre inceledi.
Yapılan incelemelerde bebek cesedinin Şehitlik Caddesi Garnizon Şehitliği karşısı eski çocuk mezarlığından yabani hayvan tarafından çıkartılarak Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesine götürüldüğü belirlendi.
Polisler, bebeğin babası M.A'ya ulaşarak savcılık talimatıyla mezarı kazdı. Mezarda, bebek cesedine ulaşılamadı.
Ailenin 2010 yılında ölü doğan bebeklerinin mezarına 16 Ekim 2024'te yine ölü dünyaya gelen bebeklerini defnettikleri öğrenildi.
Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke kayalıkları bölgesinde 3 Kasım 2024'te hareketsiz halde bebek bulunmuş, yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kimliği belirlenemeyen erkek bebeğin cesedinden alınan bazı parçalar, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.