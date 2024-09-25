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Mersin'de çöpte bulunan ve 'boğulduğu' iddia edilen bebek cesedi: Annesinin çöpe attığı ortaya çıktı
Mersin'de çöpte bulunan ve 'boğulduğu' iddia edilen bebek cesedi: Annesinin çöpe attığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Mersin'de bir çöp konteynerında bulunan bebek cesedini annesinin attığı belirlendi. İncelemeler sonucu anne ve ailesi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T22:42+0300
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Mersin'de atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Başlatılan soruşturmada kent güvenlik yönetim sisteminin kamera kayıtları incelendi.Kamera kayıtlarının incelenmesiyle annenin çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı belirlendi. Olayın gerçekleşmesinden 14 gün önce 'işe başladım' diyerek taşınan kadının, banyoda doğum yapmasının ardından ölü dünyaya geldiğini iddia ettiği bebeği poşete koyarak çöpe attığı ortaya çıktı.Olayla ilgili soruşturmada anne ve ailesi gözaltına alındı. Üç kişi emniyette verdikleri ifadenin ardından ise adliyeye sevk edildi.Annenin ailesiyle birlikte planladığı iddia edildiİddialara göre, bebeğin annesinin Tokat'ta bulunduğu sırada hamile kaldığı, durumu kendi annesine anlattığı ve ardından birlikte bir plan uyguladıkları öne sürülüyor. Babanın ise olaydan haberi olmadığı belirtildi.Boğuldu iddiasıBebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/mersinde-copte-bebek-cesedi-bulundu--1088382104.html
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Mersin'de çöpte bulunan ve 'boğulduğu' iddia edilen bebek cesedi: Annesinin çöpe attığı ortaya çıktı

22:42 25.09.2024 (güncellendi: 22:45 25.09.2024)
© HASAN ÇETİN-AW294092Bebek
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© HASAN ÇETİN-AW294092
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Mersin'de bir çöp konteynerında bulunan bebek cesedini annesinin attığı belirlendi. İncelemeler sonucu anne ve ailesi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler.
Mersin'de atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaşmıştı. Başlatılan soruşturmada kent güvenlik yönetim sisteminin kamera kayıtları incelendi.
Kamera kayıtlarının incelenmesiyle annenin çöp poşetiyle bebeğin cansız bedenini attığı belirlendi. Olayın gerçekleşmesinden 14 gün önce 'işe başladım' diyerek taşınan kadının, banyoda doğum yapmasının ardından ölü dünyaya geldiğini iddia ettiği bebeği poşete koyarak çöpe attığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturmada anne ve ailesi gözaltına alındı. Üç kişi emniyette verdikleri ifadenin ardından ise adliyeye sevk edildi.

Annenin ailesiyle birlikte planladığı iddia edildi

İddialara göre, bebeğin annesinin Tokat'ta bulunduğu sırada hamile kaldığı, durumu kendi annesine anlattığı ve ardından birlikte bir plan uyguladıkları öne sürülüyor. Babanın ise olaydan haberi olmadığı belirtildi.

Boğuldu iddiası

Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuşmuştu.
Bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2024
TÜRKİYE
Mersin’de çöpte 'boğulduğu' iddia edilen bir bebek cesedi bulundu
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