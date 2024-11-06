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Sırp uzmanlar Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünü yorumladı: Biden ile işbirliği yapan AB liderleri için ciddi bir darbe
Sırp uzmanlar Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünü yorumladı: Biden ile işbirliği yapan AB liderleri için ciddi bir darbe
Sputnik Türkiye
Sırp siyaset bilimci Mitic, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün AB’ye ve özellikle son dört yıldır Biden ile aktif olarak işbirliği yapan AB liderlerine ciddi bir... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T17:21+0300
2024-11-06T17:46+0300
görüş
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abd başkanlık seçimleri
abd başkanlık seçimleri 2024
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seçim zaferi
sırp
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Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü’nden (Belgrad) siyaset bilimci Aleksandar Mitic, Sputnik Sırbistan’a demecinde Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün Avrupa Birliği’ne (AB), özellikle de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve son dört yıldır Joe Biden ile aktif olarak işbirliği yapan ve ABD’nin eski başkanının bugünkü zaferinden korkan herkese ciddi bir darbe olduğunu belirtti.Mitic, “Avrupa’nın başlıca kazananı, Trump’ın geri dönme ihtimaline inanmaktan asla vazgeçmeyen ve bir bakıma Amerikalı siyasetçiyi yeniden aday olmaya teşvik eden Viktor Orban’dır. Orban açıkça Trump’ı destekledi ve bana öyle geliyor ki Trump, seçim kampanyası sırasında birkaç kez ondan bahsederek kendisine teşekkür etti” diye konuştu.Özellikle Ukrayna çatışması ve ticari ilişkiler söz konusuyken ABD ile AB arasındaki işbirliğinin soru işareti oluşturacağına dikkat çeken uzman, bu noktada Avrupalı ​​bürokratların, Trump ile diyalog kurabilmek için yine kolektif Brüksel’in sürekli tacizine maruz kalan Orban’ın yardımına ihtiyaç duyabileceklerini ifade etti.Eski diplomat ve siyaset bilimci Zoran Milivojevic ise Amerikalıların bundan böyle savaştan çok barışı konuşmaya başlayacaklarını ifade etti:Milivojevic, başta Avrupalılar olmak üzere en yakın müttefiklerle ilişkilerin de revize edilebileceğine dikkat çekerek, Trump’ın zaferinin Avrupalı ​​egemenlikçiler için ‘destek rüzgarı’ olacağını, bunun Fransa, Almanya ve diğer ülkelerdeki seçim sonuçlarını da kesinlikle etkileyeceğini ve neticede Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışma konusundaki davranışını değiştireceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-secilen-dostum-trumpi-tebrik-ediyorum-1090089796.html
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Sırp uzmanlar Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünü yorumladı: Biden ile işbirliği yapan AB liderleri için ciddi bir darbe

17:21 06.11.2024 (güncellendi: 17:46 06.11.2024)
© AP Photo / Matt RourkeDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
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Sırp siyaset bilimci Mitic, Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün AB’ye ve özellikle son dört yıldır Biden ile aktif olarak işbirliği yapan AB liderlerine ciddi bir darbe olduğunu belirtti. Eski diplomat Milivojevic ise Amerikalıların bundan böyle savaştan çok barışı konuşmaya başlayacaklarını ifade etti.
Uluslararası Politika ve Ekonomi Enstitüsü’nden (Belgrad) siyaset bilimci Aleksandar Mitic, Sputnik Sırbistan’a demecinde Donald Trump’ın Beyaz Saray’a dönüşünün Avrupa Birliği’ne (AB), özellikle de Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ve son dört yıldır Joe Biden ile aktif olarak işbirliği yapan ve ABD’nin eski başkanının bugünkü zaferinden korkan herkese ciddi bir darbe olduğunu belirtti.
Mitic, “Avrupa’nın başlıca kazananı, Trump’ın geri dönme ihtimaline inanmaktan asla vazgeçmeyen ve bir bakıma Amerikalı siyasetçiyi yeniden aday olmaya teşvik eden Viktor Orban’dır. Orban açıkça Trump’ı destekledi ve bana öyle geliyor ki Trump, seçim kampanyası sırasında birkaç kez ondan bahsederek kendisine teşekkür etti” diye konuştu.
Özellikle Ukrayna çatışması ve ticari ilişkiler söz konusuyken ABD ile AB arasındaki işbirliğinin soru işareti oluşturacağına dikkat çeken uzman, bu noktada Avrupalı ​​bürokratların, Trump ile diyalog kurabilmek için yine kolektif Brüksel’in sürekli tacizine maruz kalan Orban’ın yardımına ihtiyaç duyabileceklerini ifade etti.
Eski diplomat ve siyaset bilimci Zoran Milivojevic ise Amerikalıların bundan böyle savaştan çok barışı konuşmaya başlayacaklarını ifade etti:

Amerikalıların savaştan çok barıştan bahsedecek olması ve bunun bir anlamda savaş başlatmayıp, savaşı bitireceğini söyleyen Trump’ın programının bir kısmının uygulamaya konması önemli bir değişiklik olacak. Bu elbette ki bir veya iki gün içinde olmayacak, ancak Beyaz Saray’ın bu yönde çalışmaya çaba göstrermesi beklenebilir.

Milivojevic, başta Avrupalılar olmak üzere en yakın müttefiklerle ilişkilerin de revize edilebileceğine dikkat çekerek, Trump’ın zaferinin Avrupalı ​​egemenlikçiler için ‘destek rüzgarı’ olacağını, bunun Fransa, Almanya ve diğer ülkelerdeki seçim sonuçlarını da kesinlikle etkileyeceğini ve neticede Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışma konusundaki davranışını değiştireceğini vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump - G20 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Trump'ı tebrik ediyorum
12:03
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