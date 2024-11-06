https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sifir-aldigi-cipiyle-kaza-yapti-yargitaydan-misliyle-degisim-karari-geldi-1090104876.html

Sıfır aldığı cipiyle kaza yaptı: Yargıtay'dan 'misliyle değişim' kararı geldi

Sıfır aldığı cipiyle kaza yaptı: Yargıtay'dan 'misliyle değişim' kararı geldi

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de sıfır kilometre aldığı cipiyle Trabzon'a gelen ve 1 ay sonra fren arızası sonucunda kaza yapan çift, 4 yıl süren davayı kazandı. Yorulmaz çifti... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T17:16+0300

2024-11-06T17:16+0300

2024-11-06T17:16+0300

türkiye

kaza

yargıtay

cip

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Trabzon'da bir devlet hastanesinde sağlık personeli olarak görev yapan Hilal ve Şahan Yorulmaz çifti, Eskişehir'deki bir otomotiv bayisinden 11 Eylül 2020 tarihinde sıfır kilometre bir cip satın aldı. Hilal Yorulmaz yönetimindeki cip frenlerin tutmaması ve direksiyonun kilitlenmesi sonucu refüje çarptı. Sol şeritten gelen başka bir aracın da duramayarak cipe çarpması sonucu Şahan Yorulmaz yaralandı. Kazanın ardından bayi yetkilileri ile görüşen Yorulmaz çifti, cipte yapılan incelemenin ardından bayiden ‘sürücü kaynaklı hata' cevabını aldı. Bunun üzerine Yorulmaz çifti konuyu mahkeme taşıdı. Çift, avukat aracılığıyla aracı satan bayi aleyhine 'ayıplı malın iadesi' davası açarken, Trabzon Tüketici Mahkemesi'nde görülen davada talep edilen bilirkişi heyeti araç sahibi Hilal Yorulmaz'ı haklı buldu.Yetkili bayinin 'ayıplı' olduğu tespit edilen aracın 'ayıpsız misliyle' değiştirilmesine hükmeden mahkemenin kararını temyiz etmesinin ardından Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi de Tüketici Mahkemesi'nin kararını onadı. Karara itirazda bulunan bayi yetkilileri, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. 4 yıl süren hukuki süreç sonunda Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı bayi aleyhinde onadı. Yargıtay tarafından verilen kararda, aracı satan bayinin aynı modelde sıfır kilometre araç ya da belirlenecek güncel tutarı tüketiciye geri ödemesine karar verildi.'Erken pes etmemek gerekiyor'4 yıllık hukuki süreci anlatan avukat Bünyamin Bayram, “4 yıl önce Hilal Hanım yanıma gelerek böyle bir problem olduğunu söyledi. Bu doğrultuda mahkemede misliyle değişim davamızı açtık. Bilirkişi bu hususta ‘evet, üretim kaynaklı bir hata var' dedi. İlk derece mahkemesi misliyle değişim kararı verdi. Daha sonra istinafa gönderildi. İstinaf da bizim haklılığımızı ortaya koydu. Yargıtay'dan sonra kararımız onandı. Bu doğrultuda sevinçli ve mutluyuz. İcra süreci devam etmektedir. Arabayı teslim edeceğiz. Bu zarar ortadan kaldırılacak. 4 yıl zor bir süreçti. Fren aksamından kaynaklı bir durumdu. Üretim kaynaklı olup olmadığı araştırıldı. Bu değerlendirmelerde üretim kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Bu açıdan çok umutluydum. İlk derece mahkemesi de böyle karar verdi. Erken pes etmemek gerekiyor. Böyle davalar biraz sürüyor, bir aşaması var” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/otoyolda-trafigi-durduran-kaza-ankara-yonunde-uzun-arac-kuyruklari-olustu-1090099038.html

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kaza, yargıtay, cip