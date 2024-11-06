https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sef-somer-sivrioglu-dubai-cikolatasini-reddetti-masterchefte-asla-yapilmayacak-1090101620.html

Şef Somer Sivrioğlu 'Dubai çikolatasını' reddetti: MasterChef'te asla yapılmayacak

Şef Somer Sivrioğlu 'Dubai çikolatasını' reddetti: MasterChef'te asla yapılmayacak

Sputnik Türkiye

MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, son günlerde çok konuşulan Dubai çikolatasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Sivrioğlu, Dubai... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T16:04+0300

2024-11-06T16:04+0300

2024-11-06T16:04+0300

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Son günlerde Türkiye'de de günem olan Dubai çikolatasıyla ilgili MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden dikkat çekici açıklamalar geldi. Ekol TV'de katıldıkları programda kendilerine yöneltilen Dubai çikolatası sorusunu yanıtlayan Şef Somer Sivrioğlu, "Çok insan bize yazıyor 'Dubai çikolatası yapın' diye. Çok ciddi şart koyarım. Yapılmayacak, Dubai çikolatası MasterChef Türkiye programında yapılmayacak. Bu ürün nereden çıktı, neden çıktı? Normal çikolata varken neden içine kadayıflı ve fıstıklı bir çikolata daha koyalım" ifadelerini kullandı.Sivrioğlu, Dubai çikolatasının çok ağır bir lezzet olduğunu belirterek "Hiç yemedim, yemeyi de düşünmüyorum" dedi.'Tadına bayılmadım'Yarışmanın bir başka jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya da Dubai çikolatasını eleştirdi. Dubai çikolatasının bir çeşit çikolatalı künefe olduğunu belirten Yalçınkaya, "Biz nasıl ki her şeyi yorumluyorsak, burada da bir çeşit künefe yapılıyor ve onun üzerine çikolata kaplama dökülüyor. Ben bir sefer fuarda yedim, tadına da bayılmadım" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/dubai-cikolatasinda-bezelye-uyarisi-1090055679.html

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