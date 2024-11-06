https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/sef-somer-sivrioglu-dubai-cikolatasini-reddetti-masterchefte-asla-yapilmayacak-1090101620.html
Şef Somer Sivrioğlu 'Dubai çikolatasını' reddetti: MasterChef'te asla yapılmayacak
Şef Somer Sivrioğlu 'Dubai çikolatasını' reddetti: MasterChef'te asla yapılmayacak
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, son günlerde çok konuşulan Dubai çikolatasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Sivrioğlu, Dubai... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T16:04+0300
2024-11-06T16:04+0300
2024-11-06T16:04+0300
yaşam
masterchef
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dubai çikolatası
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Son günlerde Türkiye'de de günem olan Dubai çikolatasıyla ilgili MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden dikkat çekici açıklamalar geldi. Ekol TV'de katıldıkları programda kendilerine yöneltilen Dubai çikolatası sorusunu yanıtlayan Şef Somer Sivrioğlu, "Çok insan bize yazıyor 'Dubai çikolatası yapın' diye. Çok ciddi şart koyarım. Yapılmayacak, Dubai çikolatası MasterChef Türkiye programında yapılmayacak. Bu ürün nereden çıktı, neden çıktı? Normal çikolata varken neden içine kadayıflı ve fıstıklı bir çikolata daha koyalım" ifadelerini kullandı.Sivrioğlu, Dubai çikolatasının çok ağır bir lezzet olduğunu belirterek "Hiç yemedim, yemeyi de düşünmüyorum" dedi.'Tadına bayılmadım'Yarışmanın bir başka jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya da Dubai çikolatasını eleştirdi. Dubai çikolatasının bir çeşit çikolatalı künefe olduğunu belirten Yalçınkaya, "Biz nasıl ki her şeyi yorumluyorsak, burada da bir çeşit künefe yapılıyor ve onun üzerine çikolata kaplama dökülüyor. Ben bir sefer fuarda yedim, tadına da bayılmadım" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/dubai-cikolatasinda-bezelye-uyarisi-1090055679.html
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masterchef, somer sivrioğlu, dubai çikolatası nedir, dubai çikolatası orjinal, dubai çikolatası
masterchef, somer sivrioğlu, dubai çikolatası nedir, dubai çikolatası orjinal, dubai çikolatası
Şef Somer Sivrioğlu 'Dubai çikolatasını' reddetti: MasterChef'te asla yapılmayacak
MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, son günlerde çok konuşulan Dubai çikolatasıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Sivrioğlu, Dubai çikolatasının MasterChef'te yapılmayacağını söyleyerek nedenlerini sıraladı.
Son günlerde Türkiye'de de günem olan Dubai çikolatasıyla ilgili MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden dikkat çekici açıklamalar geldi.
Ekol TV'de katıldıkları programda kendilerine yöneltilen Dubai çikolatası sorusunu yanıtlayan Şef Somer Sivrioğlu, "Çok insan bize yazıyor 'Dubai çikolatası yapın' diye. Çok ciddi şart koyarım. Yapılmayacak, Dubai çikolatası MasterChef Türkiye programında yapılmayacak. Bu ürün nereden çıktı, neden çıktı? Normal çikolata varken neden içine kadayıflı ve fıstıklı bir çikolata daha koyalım" ifadelerini kullandı.
Sivrioğlu, Dubai çikolatasının çok ağır bir lezzet olduğunu belirterek "Hiç yemedim, yemeyi de düşünmüyorum" dedi.
Yarışmanın bir başka jüri üyesi olan şef Mehmet Yalçınkaya da Dubai çikolatasını eleştirdi. Dubai çikolatasının bir çeşit çikolatalı künefe olduğunu belirten Yalçınkaya, "Biz nasıl ki her şeyi yorumluyorsak, burada da bir çeşit künefe yapılıyor ve onun üzerine çikolata kaplama dökülüyor. Ben bir sefer fuarda yedim, tadına da bayılmadım" şeklinde konuştu.