https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/dubai-cikolatasinda-bezelye-uyarisi-1090055679.html

Dubai çikolatasında 'bezelye' uyarısı

Dubai çikolatasında 'bezelye' uyarısı

Sputnik Türkiye

Türkiye'yi kasıp kavuran Dubai çikolatası çılgınlığına karşı Gaziantepli ustalardan 'bezelye' uyarısı geldi. Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T16:01+0300

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Türkiye tam bir Dubai çikolatası çılgınlığı yaşıyor. Sosyal medyanın da 'kışkırtmasıyla' her yerde görülen Dubai çikolatalarında fiyatlar ise değişiyor. Ustalar ise ucuz Dubai çikolatasında fıstık yerine bezelye kullanıldığına dikkat çekti. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor?Dubai çikolatasının yapımında kullanılan antep fıstığı ezmesi, kavrulmuş tel kadayıf ve çikolatanın çok önemli olduğunu söyleyen Gaziantepli usta Coşkun Yaycı, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın mutlaka "boz fıstık" olması gerektiğini dile getirdi. Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde fıstık yerine bezelye ve krema gibi ürünlerin kullanıldığına işaret eden Yaycı, şöyle konuştu:Ucuz üründen uzak durunÇikolata ustası Ömer Aksu da Dubai çikolatasına akışkan görünümü ve rahiyayı boz fıstığın verdiğini aktaran Aksu, "Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur. Çünkü az çıkan kaliteli ve pahalı bir fıstıktır. Onun için kaliteli Dubai çikolatası kesinlikle boz fıstıktan elde edilir. Piyasada çok sayıda ucuz Dubai çikolatası var. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle kanmasın. Zaten yediğinde içine fıstık yerine bezelye konulduğunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.Fıstık tüccarı Ömer Çelebioğlu da Dubai çikolatasının popülerliğinin artmasıyla fıstığa talebin de arttığını belirterek, "Daha önce sadece baklava yapımı için gönderiyorduk, Dubai çikolatasından sonra dünyanın farklı yerlerine göndermeye başladık." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dubai-cikolatasinin-ardindan-dubai-cheesecake-dubai-baklavasi-hatta-dubai-bombasi-furya-nasil-1089573731.html

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