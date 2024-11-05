Dubai çikolatasında 'bezelye' uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Çocuklarımızı şiddet sarmalından çıkaramıyoruz’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam: 'Asgari ücrette yüzde 25-30 zam beklenebilir'
12:05
84 dk
HABER MASASI
Sinemanın geçmişten geleceğe uzanan yolculuğıu..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kansere karşı yeni yaklaşımlar
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ve bazı Batılı ülkeler, Saddam oyununun aynısını İran’a da oynayabilir’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bülent Arınç, bak hafıza
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
BÖLGENİN KALBİ
ABD seçimleri, Türkiye ve ABD arasındaki güvenlik ilişkilerini nasıl etkileyecek?
19:05
85 dk
ÖZEL HABER
Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı: İmamoğlu da olası bir kayyum ataması ile karşı karşıya kalır mı?
20:33
3 dk
HÜZNÜN ŞAİRİ
Oğlunun intiharı ile bağı neydi?
20:40
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/dubai-cikolatasinda-bezelye-uyarisi-1090055679.html
Dubai çikolatasında 'bezelye' uyarısı
Dubai çikolatasında 'bezelye' uyarısı
Sputnik Türkiye
Türkiye'yi kasıp kavuran Dubai çikolatası çılgınlığına karşı Gaziantepli ustalardan 'bezelye' uyarısı geldi. Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde... 05.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-05T16:01+0300
2024-11-05T16:01+0300
yaşam
dubai çikolatası nedir
dubai çikolatası orjinal
dubai çikolatası malzemeleri
dubai çikolatası nerede satılır
dubai çikolatası fiyat
dubai çikolatası
bezelye
sahtekarlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090055232_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33c7302df97ca138cb412fd398c59d77.jpg
Türkiye tam bir Dubai çikolatası çılgınlığı yaşıyor. Sosyal medyanın da 'kışkırtmasıyla' her yerde görülen Dubai çikolatalarında fiyatlar ise değişiyor. Ustalar ise ucuz Dubai çikolatasında fıstık yerine bezelye kullanıldığına dikkat çekti. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor?Dubai çikolatasının yapımında kullanılan antep fıstığı ezmesi, kavrulmuş tel kadayıf ve çikolatanın çok önemli olduğunu söyleyen Gaziantepli usta Coşkun Yaycı, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın mutlaka "boz fıstık" olması gerektiğini dile getirdi. Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde fıstık yerine bezelye ve krema gibi ürünlerin kullanıldığına işaret eden Yaycı, şöyle konuştu:Ucuz üründen uzak durunÇikolata ustası Ömer Aksu da Dubai çikolatasına akışkan görünümü ve rahiyayı boz fıstığın verdiğini aktaran Aksu, "Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur. Çünkü az çıkan kaliteli ve pahalı bir fıstıktır. Onun için kaliteli Dubai çikolatası kesinlikle boz fıstıktan elde edilir. Piyasada çok sayıda ucuz Dubai çikolatası var. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle kanmasın. Zaten yediğinde içine fıstık yerine bezelye konulduğunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.Fıstık tüccarı Ömer Çelebioğlu da Dubai çikolatasının popülerliğinin artmasıyla fıstığa talebin de arttığını belirterek, "Daha önce sadece baklava yapımı için gönderiyorduk, Dubai çikolatasından sonra dünyanın farklı yerlerine göndermeye başladık." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/dubai-cikolatasinin-ardindan-dubai-cheesecake-dubai-baklavasi-hatta-dubai-bombasi-furya-nasil-1089573731.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090055232_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e749a293e7c4f6c8b8e2fad7a6415d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dubai çikolatası, dubai çikolatası nedir, dubai çikolatası bezelye, dubai çikolatası fıstık, dubai çikolatası fiyat, dubai çikolatası fıstık ezmesi, dubai çikolatası pahalı, dubai çikolatası sahte, dubai çikolatası kadayıf
dubai çikolatası, dubai çikolatası nedir, dubai çikolatası bezelye, dubai çikolatası fıstık, dubai çikolatası fiyat, dubai çikolatası fıstık ezmesi, dubai çikolatası pahalı, dubai çikolatası sahte, dubai çikolatası kadayıf

Dubai çikolatasında 'bezelye' uyarısı

16:01 05.11.2024
© Ömer Taha ÇetinDubai çikolatası
Dubai çikolatası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
© Ömer Taha Çetin
Abone ol
Türkiye'yi kasıp kavuran Dubai çikolatası çılgınlığına karşı Gaziantepli ustalardan 'bezelye' uyarısı geldi. Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde fıstık yerine bezelye ve krema gibi ürünlerin kullanıldığına işaret eden ustalar uyardı.
Türkiye tam bir Dubai çikolatası çılgınlığı yaşıyor. Sosyal medyanın da 'kışkırtmasıyla' her yerde görülen Dubai çikolatalarında fiyatlar ise değişiyor. Ustalar ise ucuz Dubai çikolatasında fıstık yerine bezelye kullanıldığına dikkat çekti. Peki nelere dikkat etmek gerekiyor?
Dubai çikolatasının yapımında kullanılan antep fıstığı ezmesi, kavrulmuş tel kadayıf ve çikolatanın çok önemli olduğunu söyleyen Gaziantepli usta Coşkun Yaycı, Dubai çikolatasında kullanılan fıstığın mutlaka "boz fıstık" olması gerektiğini dile getirdi. Piyasada ucuza satılan Dubai çikolatasının içinde fıstık yerine bezelye ve krema gibi ürünlerin kullanıldığına işaret eden Yaycı, şöyle konuştu:
"Burada ön önemli konu fıstık ezmesi. Çünkü fıstık ezmesi 'boz fıstık'tan elde ediliyor. Bu fıstık ilk mahsulde elde edilen bir fıstıktır.. Ama maalesef bu aralar Antep fıstığı yerine krema ve bezelye kullanıldığını çok görmeye başladık. Dünyanın en iyi Dubai çikolatasını yapan Gaziantepli ustalardır çünkü en iyi Antep fıstığı bizim elimizin altında. Zaten yiyen vatandaşlarımız bunu görebilir. Fıstık, krema gibi ve hafif boz duruyorsa o fıstık değildir, net bezelyedir. Antep fıstığının rahiyası ve yeşil oranı yüksektir. Biz bunu kullandığımız için Dubai çikolatası maliyetli ve pahalı oluyor. Daha uygun yiyenler bunun içinde krema ve bezelye olduğunu rahatlıkla anlar."

Ucuz üründen uzak durun

© Ömer Taha ÇetinDubai çikolatası
Dubai çikolatası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2024
Dubai çikolatası
© Ömer Taha Çetin
Çikolata ustası Ömer Aksu da Dubai çikolatasına akışkan görünümü ve rahiyayı boz fıstığın verdiğini aktaran Aksu, "Dubai çikolatasına aromayı ve akışkanlığı veren boz fıstıktır. Bu fıstık da herkeste yoktur. Çünkü az çıkan kaliteli ve pahalı bir fıstıktır. Onun için kaliteli Dubai çikolatası kesinlikle boz fıstıktan elde edilir. Piyasada çok sayıda ucuz Dubai çikolatası var. Vatandaşlarımız bunlara kesinlikle kanmasın. Zaten yediğinde içine fıstık yerine bezelye konulduğunu anlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Fıstık tüccarı Ömer Çelebioğlu da Dubai çikolatasının popülerliğinin artmasıyla fıstığa talebin de arttığını belirterek, "Daha önce sadece baklava yapımı için gönderiyorduk, Dubai çikolatasından sonra dünyanın farklı yerlerine göndermeye başladık." diye konuştu.
dubai tatlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
YAŞAM
Dubai çikolatasının ardından, Dubai cheesecake, Dubai baklavası hatta Dubai bombası: Furya nasıl başladı, ne yöne gider?
24 Ekim, 18:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала