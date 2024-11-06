https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1090091058.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T12:37+0300

2024-11-06T12:37+0300

2024-11-06T12:47+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Antonovka köyünü kontrolüne geçirdi. Ayrıca bir karşı saldırıyı püskürten grup, 645’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maksimovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtararak düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman 125 asker, bir tank ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 30 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin 450 kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirdi ve altı karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusu 510 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukraynalı güçlerin bu istikametteki kaybı 70 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus Karadeniz Filosu’na bağlı savaş hava araçları, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü, ayrıca 8 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 23 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ukraynali-esir-asker-anlatti-komutan-geri-cekilenleri-vurma-emrini-verdi-1090089669.html

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