Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bir günde üç belediyeye kayyum: ‘Kürt meselesinin Bahçeli’nin aklıyla çözülemeyeceğini gördük’
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden üç günlük grev: ‘Yeni yönetmelik şiddete zemin hazırlayabilir’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv maçı nerede oynanacak?
12:06
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı nasıl tarafsız sahaya alınır?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
DEM Partili belediyelere kayyum atanması sonrası gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Avukat İrem Çiçek: Yeni isimlerle ilgili suç duyurularımız var
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
İBB Gülhane Parkı’ndaki 56 ağacı kesti: Soruları da yanıtsız bıraktı
19:18
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
10 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
21:00
17 dk
SESLİ HABER
Netanyahu bakanını kovdu: Biden’a yakın isim
22:01
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de dikkat çeken ‘hata’: Cumhuriyetçi bölgelerde oy makinesi krizi
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Amerikan Kongresi’nde panik: Benzin kokan şüpheli şahıs yakalandı
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Başkan adaylarının geceyi nerede geçireceği belli oldu
22:50
1 dk
HABERLER
Mehmet Perinçek: Kim seçilirse seçilsin ABD artık at koşturamaz
23:00
45 dk
HABERLER
Ceyda Karan: Demokratların tepeden bakan tavrı, Türkiye ile ABD ilişkilerini zedeledi
00:00
48 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
01:30
4 dk
HABERLER
Gazeteci Kutalmış Gürbüz: ABD’deki kutuplaşmanın temeli 1861’e kadar uzanıyor
02:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
03:00
7 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
04:00
17 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
05:00
23 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
06:00
26 dk
HABERLER
ABD seçiminde neler yaşanıyor?
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kırgızistanlı mevkiidaşı Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a at hediye etti
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan’dan sonra hastanede ‘sahte rapor’ çetesi
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
18 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
En çok hasılat yapan filmler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DÜNYACA ÜNLÜ RUS BESTECİ
Maden şehrinden çıkan mucize
20:35
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rusya-savunma-bakanligi-donetskte-iki-yerlesim-biriminin-daha-kontrolu-ele-gecirildi-1090091058.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T12:37+0300
2024-11-06T12:47+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
donbass
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
mig-29
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054957415_0:249:2755:1799_1920x0_80_0_0_486334386025c306b3f45915c35c5a75.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Antonovka köyünü kontrolüne geçirdi. Ayrıca bir karşı saldırıyı püskürten grup, 645’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maksimovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtararak düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman 125 asker, bir tank ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 30 kadar asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin 450 kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirdi ve altı karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusu 510 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukraynalı güçlerin bu istikametteki kaybı 70 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus Karadeniz Filosu’na bağlı savaş hava araçları, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü, ayrıca 8 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 23 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/ukraynali-esir-asker-anlatti-komutan-geri-cekilenleri-vurma-emrini-verdi-1090089669.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/16/1054957415_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_6dde5918aa3683303cc2481f9cd47303.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, mig-29, himars, insansız hava aracı (iha)
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, donbass, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, mig-29, himars, insansız hava aracı (iha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk'te iki yerleşim biriminin daha kontrolü ele geçirildi

12:37 06.11.2024 (güncellendi: 12:47 06.11.2024)
© Sputnik / Михаил Андроник / Multimedya arşivine gidinDonbass - Donetsk - Rusya - Ukrayna
Donbass - Donetsk - Rusya - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Михаил Андроник
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin ilerleyişlerini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Antonovka ve Maksimovka yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu başarılı eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Antonovka köyünü kontrolüne geçirdi. Ayrıca bir karşı saldırıyı püskürten grup, 645’ten fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu’na bağlı birlikler, aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Maksimovka köyünü Ukrayna işgalinden kurtararak düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşman 125 asker, bir tank ve üç zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşmanı bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 30 kadar asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi. İki karşı saldırısı akamete uğratılan düşman güçlerin 450 kadar askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve ABD yapımı M113 zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirdi ve altı karşı saldırıyı engelledi. Ukrayna ordusu 510 kadar asker, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukraynalı güçlerin bu istikametteki kaybı 70 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, insansız hava araçlarının üretildiği atölyeler, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve yakıt altyapısı ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus Karadeniz Filosu’na bağlı savaş hava araçları, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait MiG-29 savaş uçağını düşürdü, ayrıca 8 adet Fransa yapımı Hammer uçak bombası, dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 23 insansız hava aracını engelledi.
Esir takası - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
Ukrayna krizi
Ukraynalı esir asker anlattı: ‘Komutan geri çekilenleri vurma emrini verdi’
12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала