https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/rusya-federasyonu-ankara-buyukelcisi-aleksei-v-erkhov-seref-malkocu-ziyaret-etti-1090114236.html

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Şeref Malkoç'u ziyaret etti

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Şeref Malkoç'u ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu’nun Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u makamında ziyaret etti. Kamu Denetçiliği Kurumu sosyal medya... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T23:02+0300

2024-11-06T23:02+0300

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kamu denetçiliği kurumu (kdk)

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Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a ziyarette bulundu.Sosyal medya üzerinden Kamu Denetçiliği Kurumu Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov'un ziyaretini paylaştı. Ziyaret sırasında Büyükelçi Aleksei V. Erkhov ile Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç iki ülke arasındaki ilişkilere değindi. Şeref Malkoç kimdir?1960 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şeref Malkoç ilk orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 10 yıl avukatlık yapan Şeref Malkoç ayrıca siyasete atıldı. Refah Partisi'nde il başkanlığı yaparak Trabzon'da 20. ve 21.Dönem milletvekili seçildi. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Parti'lerinde Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Ayrıca Necmettin Erbakan'a 10 yıllık danışmanlık görevinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Başdanışmanlık yapan Şeref Malkoç 2020 yılında Kamu Başdenetçisi seçildi.

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