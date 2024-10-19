https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rus-buyukelci-kuzey-akima-yonelik-sabotajlar-cezasiz-kalirsa-ciddi-emsal-teskil-edecek-1089449557.html

Rus Büyükelçi: Kuzey Akım'a yönelik sabotajlar cezasız kalırsa ciddi emsal teşkil edecek

Rus Büyükelçi: Kuzey Akım'a yönelik sabotajlar cezasız kalırsa ciddi emsal teşkil edecek

Sputnik Türkiye

Gazeteci Flavio Von Witzleben'e konuşan Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Neçayev, Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarına yönelik sabotajların cezasız kalması... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T22:26+0300

2024-10-19T22:26+0300

2024-10-19T22:26+0300

dünya

rusya

kuzey akım

kuzey akım-2

sabotaj

sergey neçayev

almanya

avrupa

emsal karar

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Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev sabotajla ilgili 'dürüst bir soruşturma' yapılması çağrısında bulunarak, bunun ulusal düzeyde sağlanamaması halinde Rusya'nın da katılacağı bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Neçayev sözlerine şöyle devam etti: Aynı zamanda sabotajın 'dürüst bir şekilde soruşturulması' çağrısında bulunan Neçayev, bunun ulusal düzeyde sağlanamaması halinde Rusya'nın da katılımıyla bağımsız bir uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu belirtti.Boru hattı sabotajının arkasında kimlerin olabileceği sorusunu yanıtlayan Neçayev, 'bundan kimin fayda sağladığını' düşünmeye çağırdı.

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rusya, kuzey akım, kuzey akım-2, sabotaj, sergey neçayev, almanya, avrupa, emsal karar