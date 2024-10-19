https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/rus-buyukelci-kuzey-akima-yonelik-sabotajlar-cezasiz-kalirsa-ciddi-emsal-teskil-edecek-1089449557.html
Rus Büyükelçi: Kuzey Akım'a yönelik sabotajlar cezasız kalırsa ciddi emsal teşkil edecek
Rus Büyükelçi: Kuzey Akım'a yönelik sabotajlar cezasız kalırsa ciddi emsal teşkil edecek
Sputnik Türkiye
Gazeteci Flavio Von Witzleben'e konuşan Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Neçayev, Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarına yönelik sabotajların cezasız kalması... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T22:26+0300
2024-10-19T22:26+0300
2024-10-19T22:26+0300
dünya
rusya
kuzey akım
kuzey akım-2
sabotaj
sergey neçayev
almanya
avrupa
emsal karar
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Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev sabotajla ilgili 'dürüst bir soruşturma' yapılması çağrısında bulunarak, bunun ulusal düzeyde sağlanamaması halinde Rusya'nın da katılacağı bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.Neçayev sözlerine şöyle devam etti: Aynı zamanda sabotajın 'dürüst bir şekilde soruşturulması' çağrısında bulunan Neçayev, bunun ulusal düzeyde sağlanamaması halinde Rusya'nın da katılımıyla bağımsız bir uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu belirtti.Boru hattı sabotajının arkasında kimlerin olabileceği sorusunu yanıtlayan Neçayev, 'bundan kimin fayda sağladığını' düşünmeye çağırdı.
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rusya, kuzey akım, kuzey akım-2, sabotaj, sergey neçayev, almanya, avrupa, emsal karar
rusya, kuzey akım, kuzey akım-2, sabotaj, sergey neçayev, almanya, avrupa, emsal karar
Rus Büyükelçi: Kuzey Akım'a yönelik sabotajlar cezasız kalırsa ciddi emsal teşkil edecek
Gazeteci Flavio Von Witzleben'e konuşan Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Neçayev, Kuzey Akım ve Kuzey Akım-2 boru hatlarına yönelik sabotajların cezasız kalması halinde çok ciddi bir emsal teşkil edeceğine inandığını belirtti.
Rusya'nın Almanya Büyükelçisi Sergey Neçayev sabotajla ilgili 'dürüst bir soruşturma' yapılması çağrısında bulunarak, bunun ulusal düzeyde sağlanamaması halinde Rusya'nın da katılacağı bağımsız bir uluslararası soruşturmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Neçayev sözlerine şöyle devam etti:
Tüm bunlar cezasız kalırsa çok ciddi bir emsal teşkil edecek. Bu, Avrupa'nın kritik enerji altyapısını hedef alan bir terör eylemidir. Bu olayda sadece Almanya ve Rusya'ya değil, aynı zamanda Avrupa ekonomisine de büyük bir zarar verilmiştir. Gerçeği bilmeliyiz.
Aynı zamanda sabotajın 'dürüst bir şekilde soruşturulması' çağrısında bulunan Neçayev, bunun ulusal düzeyde sağlanamaması halinde Rusya'nın da katılımıyla bağımsız bir uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu belirtti.
Boru hattı sabotajının arkasında kimlerin olabileceği sorusunu yanıtlayan Neçayev, 'bundan kimin fayda sağladığını' düşünmeye çağırdı.