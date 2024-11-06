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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: ABD seçimlerinden bağımsız olarak hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: ABD seçimlerinden bağımsız olarak hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin ABD seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak hedeflerini hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğini... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T14:37+0300

2024-11-06T14:37+0300

2024-11-06T14:37+0300

dünya

rusya

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abd

abd başkanlık seçimleri

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avrupa

doğalgaz

transit

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısı kapsamında gazetecilere konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, “Bugün, ayakta durduğumuzu ve ekonomimizin ayakları üzerinde sağlam bir şekilde durduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Federal Meclis'e hitaben yaptığı konuşmada belirlediği hedef ve amaçları gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.Rus yetkili, “ABD’de kim başkan olursa olsun, sosyal politika alanında, ekonomik kalkınma alanında kendi hedeflerimiz var ve bunlar önümüzdeki 6 yıl içinde Başkan'ın mesajı doğrultusunda, geliştirilen ulusal projeler çerçevesinde ve Başkan'ın bahsettiği 7 ana ulusal hedefe ulaşmak için hayata geçirilecek” dedi.‘Avrupa ülkeleri Rusya'dan Ukrayna üzerinden gaz transitiyle ilgileniyor’Avrupa’ya Ukrayna üzerinden transitle doğalgaz sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 31 Aralık 2024 tarihinde sona ereceğini anımsatan Novak, “Bana göre, halihazırda bu koridor üzerinden gaz alan Avrupa ülkeleri bu işbirliğini sürdürmek istiyorlar ve bu işbirliğinin devamı Avrupa ülkeleri ile Ukrayna arasında varılacak anlaşmalara bağlı” diye konuştu.‘Ukrayna güvenilir bir koridor değil’“Ama Ukrayna’nın güvenilmez bir transit ülke olmaya devam ediyor ve bu nedenle ucuz çevre ve enerji kaynaklarına ihtiyaç duyan ülkeleri zor durumda bırakıyor” diyen Başbakan Yardımcısı, “Tedarike hazırız ama bize bağlı olan çok fazla bir şey yok. Dolayısıyla bu konu muhtemelen doğrudan tüketiciler ve transit ülke arasında müzakere edilmeli” diye ekledi.

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rusya, aleksandr novak, abd, abd başkanlık seçimleri, ukrayna, avrupa, doğalgaz, transit