https://anlatilaninotesi.com.tr/20241105/eski-abd-disisleri-bakanligi-yetkilisi-haas-zelenskiyin-zafer-plani-gerceklestirilemeyecek-bir-1090065464.html

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Haas: Zelenskiy'in 'zafer planı' gerçekleştirilemeyecek bir hedef

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Haas: Zelenskiy'in 'zafer planı' gerçekleştirilemeyecek bir hedef

Sputnik Türkiye

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Richard Haas, Zelenskiy'in 'zafer planının' gerçekleştirilemeyecek bir hedef olduğunu ve gerçek bir zafer stratejisi... 05.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-05T21:43+0300

2024-11-05T21:43+0300

2024-11-05T21:43+0300

ukrayna krizi

abd

richard haass

abd dışişleri

abd dışişleri bakanlığı

vladimir zelenskiy

nato

rusya

mariya zaharova

kremlin

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Haas, Foreign Affairs dergisinde kaleme aldığı yazıda, "Zelenskiy'in 'zafer planındaki’' zafer tanımı arzu edilebilir olsa da, son derece gerçekleştirilemez. Başka bir deyişle, bu planda Ukrayna'nın ortakları tarafından desteklenebilecek gerçekçi bir strateji önerilmemektedir. Bu, bir zafer planı değil, devam eden bir çatışmanın reçetesi. Eğer Kiev'in müttefikleri yardımı durdurursa, bu, yenilgiye yol açabilir" diye yazdı.Haas açıklamasında, Washington'un Kiev'e daha gelişmiş silah sistemleri sağlayabileceğini ve bunların kullanımına yönelik kısıtlamaları kaldırabileceğini belirtti ancak bunun Ukrayna tarafına yardımcı olmayacağını vurgulayarak Kiev’in lehine durumu köklü bir şekilde değiştirecek bir silahın olmadığını, 'zafer planıyla' Ukrayna ve müttefiklerinin başarılı olma ihtimali düşük olan bir stratejiyi izlediğini vurguladı. Kaleme aldığı yazıda Haas, söz konusu bu durumun yüksek bir bedel gerektireceğini ifade ederek zamanla hiçbir şeyin değişmeyeceğini zira hem müttefiklerin hem de Ukraynalıların çatışmadan yorgunluk hissettiğini belirterek bu durumun uzun süre sürdürülemeyeceğini vurguladı.Haas açıklamasına ayrıca, Zelenskiy'in tarif ettiği ulaşılması imkansız zafer idealine tutunmak yerine, ABD'nin gerçeği kabul etmesi ve Kiev'i Moskova ile müzakere etmeye teşvik etmesi gerektiğini, buna dair somut bir eylem planı sunması gerektiğini ekledi.Zelenskiy'in planı, Batılı müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik taahhütlerinin detaylı bir şekilde ortaya konulması sebebiyle AB ve NATO tarafından eleştirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenskiy tarafından sunulan 'zafer planını' yorumlarken, bunun bir plan değil bir dizi tutarsız slogan olduğunu vurgulamıştı. Zaharova açıklamasında, bu planın yalnızca NATO'yu Rusya ile doğrudan bir çatışmaya ittiğini dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Kiev makamları için gerçek bir barış planının, izledikleri politikanın anlamsızlığının farkına varmak olacağını belirtmişti.

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abd, richard haass, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, vladimir zelenskiy, nato, rusya, mariya zaharova, kremlin, dmitriy peskov