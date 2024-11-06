https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/medvedev-trump-otlakcilara-para-harcamaktan-olumune-nefret-ediyor-kiev-de-onlardan-biri-1090098937.html

Medvedev: Trump otlakçılara para harcamaktan ölümüne nefret ediyor, Kiev de onlardan biri

Medvedev: Trump otlakçılara para harcamaktan ölümüne nefret ediyor, Kiev de onlardan biri

Sputnik Türkiye

Trump'ın Ukrayna gibi otlakçı ve asalaklara para harcamayı sevmediğini belirterek, esas meselenin Cumhuriyetçi politikacının sisteme karşı ne kadar... 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T15:04+0300

2024-11-06T15:04+0300

2024-11-06T15:04+0300

ukrayna krizi

abd

abd seçimleri

donald trump

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rusya

cumhuriyetçi parti

cumhuriyetçi parti

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Kesin olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini önde tamamlayan Donald Trump'ın otlakçı ve asalaklara para harcamayı sevmediğini söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın da bunlardan biri olduğunu vurguladı.Cumhuriyetçi Parti adayının kendini ülkesinin 47. başkanı ilan etmesinin ardından Telegram hesabından bir açıklama yapan Medvedev, Trump'ın Rusya için faydalı bir özelliği bulunduğunu kaydetti.Trump'ın iliklerine kadar bir iş insanı olduğunu belirten Medvedev, müstakbel başkanın otlakçı ve asalaklara, aptal müttefiklere, saçma hayır projelerine ve açgözlü uluslararası kuruluşlara para harcamaktan ölümüne nefret ettiğinin altını çizdi.'Toksik Bandera Ukraynası'nın' da bunlardan biri olduğunu kaydeden Medvedev, "Mesele, Trump'ın savaşa ne kadar vermek zorunda kalacağıdır. O inatçı ancak sistem daha güçlü" ifadelerini kullandı.Medvedev, mesajının sonunda "Her halükarda bugün Kiev'deki yeşil pislik kulaklarına kadar beyaz toza gömülecek" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/kremlinden-abd-secimlerine-iliskin-ilk-aciklama-putin-trumpi-tebrik-edecek-mi--1090091334.html

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