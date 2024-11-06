Medvedev: Trump otlakçılara para harcamaktan ölümüne nefret ediyor, Kiev de onlardan biri
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonỨng viên tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc vận động tranh cử tại Diễn đàn Gia đình Lee vào thứ Năm ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Henderson, bang Nevada.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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Trump'ın Ukrayna gibi otlakçı ve asalaklara para harcamayı sevmediğini belirterek, esas meselenin Cumhuriyetçi politikacının sisteme karşı ne kadar direnebileceğinde olduğunun altını çizdi.
Kesin olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini önde tamamlayan Donald Trump'ın otlakçı ve asalaklara para harcamayı sevmediğini söyleyen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'nın da bunlardan biri olduğunu vurguladı.
Cumhuriyetçi Parti adayının kendini ülkesinin 47. başkanı ilan etmesinin ardından Telegram hesabından bir açıklama yapan Medvedev, Trump'ın Rusya için faydalı bir özelliği bulunduğunu kaydetti.
Trump'ın iliklerine kadar bir iş insanı olduğunu belirten Medvedev, müstakbel başkanın otlakçı ve asalaklara, aptal müttefiklere, saçma hayır projelerine ve açgözlü uluslararası kuruluşlara para harcamaktan ölümüne nefret ettiğinin altını çizdi.
'Toksik Bandera Ukraynası'nın' da bunlardan biri olduğunu kaydeden Medvedev, "Mesele, Trump'ın savaşa ne kadar vermek zorunda kalacağıdır. O inatçı ancak sistem daha güçlü" ifadelerini kullandı.
Medvedev, mesajının sonunda "Her halükarda bugün Kiev'deki yeşil pislik kulaklarına kadar beyaz toza gömülecek" diye ekledi.
Cumhuriyetçi Parti adayının kendini ülkesinin 47. başkanı ilan etmesinin ardından Telegram hesabından bir açıklama yapan Medvedev, Trump'ın Rusya için faydalı bir özelliği bulunduğunu kaydetti.
Trump'ın iliklerine kadar bir iş insanı olduğunu belirten Medvedev, müstakbel başkanın otlakçı ve asalaklara, aptal müttefiklere, saçma hayır projelerine ve açgözlü uluslararası kuruluşlara para harcamaktan ölümüne nefret ettiğinin altını çizdi.
'Toksik Bandera Ukraynası'nın' da bunlardan biri olduğunu kaydeden Medvedev, "Mesele, Trump'ın savaşa ne kadar vermek zorunda kalacağıdır. O inatçı ancak sistem daha güçlü" ifadelerini kullandı.
Medvedev, mesajının sonunda "Her halükarda bugün Kiev'deki yeşil pislik kulaklarına kadar beyaz toza gömülecek" diye ekledi.