Prof. Dr. Sambur: Trump Suriye konusunda Türkiye'ye destek verebilir

“Trump zaten başından beri Ukrayna-Rusya savaşına karşıydı. Putin'le daha kişisel düzeyde ilişkilerle bu savaşın en azından mevcut durumunun değişmesini sağlayabilir. Putin ve Trump birbirlerini daha çok anlıyorlar ve birbirleriyle daha çok ilişki kurma potansiyelleri var. Ben Ukrayna-Rusya savaşının Trump döneminde yoğunluğunun daha azalabileceğini düşünüyorum. Çünkü Trump Biden'dan farklı olarak Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmayı yoğunlaştırmak ve uzun süre yaymak yerine, bu savaşın ne Rusya'ya, ne Ukrayna'ya, ne Avrupa'ya, ne Amerika'ya bir yararı olmadığını düşünüyor. Bu açıdan Rusya-Ukrayna cephesinde savaşın ve çatışmanın yoğunluğunun düşeceğini bekleyebiliriz. Bu çok güçlü bir ihtimal. Ve Rusya ve Amerika arasında Putin ve Trump arasındaki ilişkilerin daha pozitif bir yönde, daha diyalog bazlı oluşabileceğini de söylemek mümkün. Yani Putin artık Beyaz Saray'da bir muhatabı var. Bu çok önemli bir husus konuşabileceği bir başkan var. Konuşabileceği, diyalog kurabileceği bir başkan var. Bu bence olumlu bir durum.”