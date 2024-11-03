https://anlatilaninotesi.com.tr/20241103/yunanistanda-53-buyuklugunde-deprem-1089983876.html
Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-03T20:17+0300
2024-11-03T20:17+0300
2024-11-03T20:41+0300
son depremler
yunanistan
son dakika
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8bd7946ecbd484a7072b21c2c00e696d.jpg
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan merkezli depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089428419_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ca35f53fa4eda634e031d80e322edd7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yunanistan, son dakika, deprem
yunanistan, son dakika, deprem
Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem
20:17 03.11.2024 (güncellendi: 20:41 03.11.2024)
Yunanistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Yunanistan merkezli depremin 5.3 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.