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ABD'de 2. Trump dönemine doğru: Cumhuriyetçi adayın Rusya ve Ukrayna hakkındaki en çarpıcı açıklamaları
ABD'de 2. Trump dönemine doğru: Cumhuriyetçi adayın Rusya ve Ukrayna hakkındaki en çarpıcı açıklamaları
Sputnik Türkiye
Başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'i resmen geride bırakmaya çok yakın olan Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'ın Ukrayna krizini 24 saat içinde... 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T12:27+0300
2024-11-06T12:27+0300
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ABD'de yapılan seçimlerin henüz kesin olmayan sonuçlarına göre kendini ülkenin 47. başkanı ilan eden Donald Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili en büyük vaadi, seçimleri kazanması halinde Ukrayna'da 24 saat içinde çözüm üreteceğini söylemesiydi.Başkan seçilmesi halinde Ukrayna krizini göreve resmen başlamayı dahi beklemeden 24 saat içinde çözme vaadini defaatle dile getiren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'i çok iyi tanıdığını ve savaşı 24 saatte sonlandıracağını söyledi.Trump, bir açıklamasında "Eğer 2020'de iktidarda kalsaydım, çatışmayı önlemek mümkün olabilirdi. Başkan olsaydım, Rusya Ukrayna'ya asla girmezdi. Putin'le müzakerelerde sert bir tutum sergilerdim" dedi.Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, savaşı Trump'ın durduramayacağını, aksi halde onu John F. Kennedy'le aynı kaderin bekleyeceğini belirtti.'Sizi savaşa göndermeyeceğim'Bir demeci sırasında seçimi kazanması halinde ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceği mesajını veren Trump, "Benim dönemimde ABD savaşlara girmeyecek. Çocuklarınızı savaşa göndermeniz gerekmeyecek. Sizleri savaşmaya ve yurtdışındaki bitmek bilmeyen aptalca savaşlarda ölmeye göndermeyeceğim" diye konuştu.Küresel güçler arasında büyük bir silahlı çatışmayı önleme vaadinde de bulunan Trump, "Çin'le iyi geçineceğiz. Rusya'yla iyi geçineceğiz. Herkesle iyi geçineceğiz" ifadelerini kullandı.Benzer açıklamaları 2016 yılında da yapan Trump, ABD Kongresi'nin direnişiyle karşılaştı ve Rusya karşıtı yaptırımların kabul edilmesini önleyemedi, senatörler ve vekiller arasındaki oybirliği nedeniyle kararı veto edemedi.Trump defalarca selefi Joe Biden yönetimini çatışmanın tırmanmasını kışkırtmakla suçladı. Beyaz Saray'ın politikalarının küresel sonuçları hakkında yorum yapan Trump, "3. Dünya Savaşı'na hiç bu kadar yaklaşmamıştık" dedi.
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abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, vladimir putin, vladimir zelenskiy, dmitriy medvedev
abd, abd seçimleri, abd başkanlık seçimleri, abd başkanlık seçimleri, donald trump, kamala harris, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti, vladimir putin, vladimir zelenskiy, dmitriy medvedev

ABD'de 2. Trump dönemine doğru: Cumhuriyetçi adayın Rusya ve Ukrayna hakkındaki en çarpıcı açıklamaları

12:27 06.11.2024
© AP Photo / Alex BrandonRepublican presidential nominee former President Donald Trump arrives at a campaign rally at the Bryce Jordan Center, Saturday, Oct. 26, 2024, in State College, Pa
Republican presidential nominee former President Donald Trump arrives at a campaign rally at the Bryce Jordan Center, Saturday, Oct. 26, 2024, in State College, Pa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
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Başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris'i resmen geride bırakmaya çok yakın olan Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'ın Ukrayna krizini 24 saat içinde çözme vaadini yerine getirip getirmeyeceği merakla bekleniyor.
ABD'de yapılan seçimlerin henüz kesin olmayan sonuçlarına göre kendini ülkenin 47. başkanı ilan eden Donald Trump'ın Ukrayna kriziyle ilgili en büyük vaadi, seçimleri kazanması halinde Ukrayna'da 24 saat içinde çözüm üreteceğini söylemesiydi.

Başkan seçilmesi halinde Ukrayna krizini göreve resmen başlamayı dahi beklemeden 24 saat içinde çözme vaadini defaatle dile getiren Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'i çok iyi tanıdığını ve savaşı 24 saatte sonlandıracağını söyledi.

Trump, bir açıklamasında "Eğer 2020'de iktidarda kalsaydım, çatışmayı önlemek mümkün olabilirdi. Başkan olsaydım, Rusya Ukrayna'ya asla girmezdi. Putin'le müzakerelerde sert bir tutum sergilerdim" dedi.

Trump'ın sözlerine yanıt veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, savaşı Trump'ın durduramayacağını, aksi halde onu John F. Kennedy'le aynı kaderin bekleyeceğini belirtti.

'Sizi savaşa göndermeyeceğim'

Bir demeci sırasında seçimi kazanması halinde ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceği mesajını veren Trump, "Benim dönemimde ABD savaşlara girmeyecek. Çocuklarınızı savaşa göndermeniz gerekmeyecek. Sizleri savaşmaya ve yurtdışındaki bitmek bilmeyen aptalca savaşlarda ölmeye göndermeyeceğim" diye konuştu.

Küresel güçler arasında büyük bir silahlı çatışmayı önleme vaadinde de bulunan Trump, "Çin'le iyi geçineceğiz. Rusya'yla iyi geçineceğiz. Herkesle iyi geçineceğiz" ifadelerini kullandı.

Benzer açıklamaları 2016 yılında da yapan Trump, ABD Kongresi'nin direnişiyle karşılaştı ve Rusya karşıtı yaptırımların kabul edilmesini önleyemedi, senatörler ve vekiller arasındaki oybirliği nedeniyle kararı veto edemedi.

Trump defalarca selefi Joe Biden yönetimini çatışmanın tırmanmasını kışkırtmakla suçladı. Beyaz Saray'ın politikalarının küresel sonuçları hakkında yorum yapan Trump, "3. Dünya Savaşı'na hiç bu kadar yaklaşmamıştık" dedi.
Republican presidential nominee former President Donald Trump meets with Volodymyr Zelensky - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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