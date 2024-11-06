https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/netanyahu-ve-trump-iran-tehdidini-gorustu-1090112208.html

Netanyahu ve Trump İran tehdidini görüştü

Netanyahu ve Trump İran tehdidini görüştü

Sputnik Türkiye

Netanyahu’nun Trump'la İsrail'in güvenliği ve İran tehdidi konularını görüştüğü belirtildi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T21:37+0300

2024-11-06T21:37+0300

2024-11-06T21:36+0300

dünya

israil başbakanlık ofisi

benyamin netanyahu

abd seçimleri

donald trump

zafer

tebrik

iran

tehdit

güvenlik

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump ile İsrail'in güvenliği ve İran tehdidi konularını görüştü.Açıklamada, “Başbakan Benyamin Netanyahu bu akşam ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile görüştü. İsrail başbakanı ABD'nin yeni başkanını ilk arayanlardan biri oldu. Görüşme sıcak ve samimi bir havada geçti. Başbakan, Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Netanyahu ve Trump, İsrail'in güvenliği için birlikte çalışma konusunda anlaştı. Görüşmede ayrıca İran tehdidi de ele alındı” ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/trumpin-zaferi-avrupada-populizmin-ve-asiri-sagin-yukselisine-yol-acacak-1090111199.html

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israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, abd seçimleri, donald trump, zafer, tebrik, iran, tehdit, güvenlik