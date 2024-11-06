https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/netanyahu-ve-trump-iran-tehdidini-gorustu-1090112208.html
Netanyahu ve Trump İran tehdidini görüştü
Netanyahu ve Trump İran tehdidini görüştü
Sputnik Türkiye
Netanyahu’nun Trump'la İsrail'in güvenliği ve İran tehdidi konularını görüştüğü belirtildi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T21:37+0300
2024-11-06T21:37+0300
2024-11-06T21:36+0300
dünya
israil başbakanlık ofisi
benyamin netanyahu
abd seçimleri
donald trump
zafer
tebrik
iran
tehdit
güvenlik
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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump ile İsrail'in güvenliği ve İran tehdidi konularını görüştü.Açıklamada, “Başbakan Benyamin Netanyahu bu akşam ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile görüştü. İsrail başbakanı ABD'nin yeni başkanını ilk arayanlardan biri oldu. Görüşme sıcak ve samimi bir havada geçti. Başbakan, Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Netanyahu ve Trump, İsrail'in güvenliği için birlikte çalışma konusunda anlaştı. Görüşmede ayrıca İran tehdidi de ele alındı” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/trumpin-zaferi-avrupada-populizmin-ve-asiri-sagin-yukselisine-yol-acacak-1090111199.html
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israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, abd seçimleri, donald trump, zafer, tebrik, iran, tehdit, güvenlik
israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, abd seçimleri, donald trump, zafer, tebrik, iran, tehdit, güvenlik
Netanyahu ve Trump İran tehdidini görüştü
Netanyahu’nun Trump'la İsrail'in güvenliği ve İran tehdidi konularını görüştüğü belirtildi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump ile İsrail'in güvenliği ve İran tehdidi konularını görüştü.
Açıklamada, “Başbakan Benyamin Netanyahu bu akşam ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile görüştü. İsrail başbakanı ABD'nin yeni başkanını ilk arayanlardan biri oldu. Görüşme sıcak ve samimi bir havada geçti. Başbakan, Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti. Netanyahu ve Trump, İsrail'in güvenliği için birlikte çalışma konusunda anlaştı. Görüşmede ayrıca İran tehdidi de ele alındı” ifadelerine yer verildi.